Ottavi di finale al Foro Italico di Roma: grande tennis, grandi partite e due giocatori italiani ancora impegnati nel tabellone maschile, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, entrambi attesi da incontri di grande livello sul Grandstand.

Per il giocatore di Roma c’è l’impegno con il greco Stefanos Tsitsipas, osso di grande durezza se non altro per il suo status di top 5 e per il fatto che con il numero 1 d’Italia ha dato vita a un paio di scontri già ben noti a chi ha seguito le loro vicende agonistiche. Il torinese, invece, è atteso dal complesso incontro con Dominic Thiem, anche se l’austriaco ha convinto ben poco all’esordio contro Fucsovics. Di scena tra gli uomini anche Djokovic, Nadal, Zverev e Rublev; tra le donne tornano Barty, Pliskova, Kerber e un Muguruza-Svitolina tutto da vedere.

Di seguito il programma completo della giornata odierna degli Internazionali d’Italia 2021. Sarà possibile seguire gli incontri di tabellone maschile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv; SuperTennis offrirà invece le dirette del tabellone femminile e, inoltre una differita di un match maschile alle ore 22:30. Ci sarà inoltre la copertura in chiaro di 20 (Mediaset), che trasmette un match al giorno del torneo maschile. In questo caso è stato scelto l’incontro tra Berrettini e Tsitsipas, che sarà anche visibile in diretta streaming su sportmediaset.it e mediasetplay.mediaset.it. OA Sport offrirà inoltre una serie di DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: IL PROGRAMMA DI OGGI

Ove non diversamente indicato, si comincia alle ore 10:00

GIOVEDÌ 13 MAGGIO

CAMPO CENTRALE

SESSIONE DIURNA

Djokovic (SRB) (1)-Davidovich Fokina (ESP) (Q) – ottavi uomini

Barty (AUS) (1)-Kudermetova (RUS) – ottavi donne

Shapovalov (CAN) (13)-Nadal (ESP) (2) – ottavi uomini – non prima delle 14:00

SESSIONE NOTTURNA (non prima delle 18:00)

Muguruza (ESP) (12)-Svitolina (UKR) (5) – ottavi donne

GRANDSTAND ARENA

SESSIONE DIURNA

Opelka (USA)-Karatsev (RUS) – ottavi uomini

Berrettini (ITA) (9)-Tsitsipas (GRE) (5) – ottavi uomini – non prima delle 12:00

Pliskova (CZE) (9)-Zvonareva (RUS) (Q) – ottavi donne

Ostapenko (LAT)-Kerber (GER) – ottavi donne

SESSIONE NOTTURNA (non prima delle 19:00)

Sonego (ITA)-Thiem (AUT) (4) – ottavi uomini

PIETRANGELI

Gauff (USA)-Sabalenka (BLR) (7) – ottavi donne

Brady (USA) (13)-Zhang (CHN) – ottavi donne

Auger-Aliassime (CAN)-Delbonis (ARG) (Q) – ottavi uomini

Zverev (GER) (6)-Nishikori (JPN) – ottavi uomini

Bautista Agut (ESP) (10)-Rublev (RUS) (7) – ottavi uomini

CAMPO 1

Alexandrova (RUS)-Pegula (USA) – ottavi donne

Podoroska (ARG)-Martic (CRO) – ottavi donne

Carter (USA)/Stefani (BRA)-Krejcikova (CZE)/Siniakova (CZE) (2) – ottavi doppio donne – TBA non prima delle 13:00

Gauff (USA)/Kudermetova (RUS)-Dabrowski (CAN)/Muhammad (USA) (8) – ottavi doppio donne – TBA non prima delle 13:00

Vesnina (RUS)/Zvonareva (RUS)-Melichar (USA)/Schuurs (NED) (3) – ottavi doppio donne – TBA non prima delle 14:00

CAMPO 2

Hsieh (TPE)/Mertens (BEL) (1)-Fichman (CAN)/Olmos (MEX) – ottavi doppio donne

Fognini (ITA)/Musetti (ITA) (WC)-Arevalo (SLV)/Middelkoop (NED) – ottavi doppio uomini

Demoliner (BRA)/Medvedev (RUS)-Mannarino (FRA)/Paire (FRA) – ottavi doppio uomini

Krawietz (GER)/Tecau (ROU) (8)-Broady (GBR)/A. Murray (GBR) – ottavi doppio uomini

CAMPO 4

Behar (URU)/Escobar (ECU)-Koolhof (NED)/Rojer (NED) – ottavi doppio uomini

Daniell (NZL)/Oswald (AUT)-Mektic (CRO)/Pavic (CRO) (2) – ottavi doppio uomini

Peers (AUS)/Venus (NZL)-Dodig (CRO)/Polasek (SVK) (3) – ottavi doppio uomini

Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) (4)-Kubot (POL)/Skugor (CRO) – ottavi doppio uomini

Klaasen (RSA)/McLachlan (JPN)-Ram (USA)/Salisbury (GBR) (5) – ottavi doppio uomini

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV IN CHIARO – 20 (Berrettini-Tsitsipas) e SuperTennis (tabellone principale femminile)

DIRETTA TV PAY – Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), tabellone principale maschile

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv, tabellone principale maschile; sito e pagina Facebook di Supertennis, tabellone principale femminile; sportmediaset.it, Berrettini-Tsitsipas

