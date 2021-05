Si sono tenute da poco le operazioni di sorteggio al Foro Italico di Roma per quanto riguarda il tabellone di qualificazione maschile degli Internazionali d’Italia. Il Masters 1000 capitolino vede cinque italiani alla ricerca di un posto in tabellone principale. A differenza di un anno fa, il torneo cadetto si sviluppa su due turni e non su tre.

Marco Cecchinato-Egor Gerasimov: primo turno nel 2020, primo turno anche nel 2021 tra il siciliano e il bielorusso. Nello scorso settembre fu “Ceck” a vincere per 6-3 5-7 6-2, mentre questa volta l’obiettivo è arrivare a uno tra il britannico Cameron Norrie e l’uruguaiano Pablo Cuevas, che proprio negli scorsi giorni postava una storia su Instagram nella quale definiva testualmente il campo intitolato a Nicola Pietrangeli “il più bel campo del circuito”. Un’osservazione, questa, che lo vede in buona compagnia.

Quattro sono le wild card: Flavio Cobolli, che ha appena compiuto 19 anni, sfiderà il numero 2 del seeding Alejandro Davidovich Fokina, che a Montecarlo è arrivato ai quarti di finale e all’Estoril si è fermato solo al penultimo atto. Per quanto riguarda Andrea Pellegrino, tornano i ricordi della finale di uno degli ultimi Futures del 2017 a Santa Margherita di Pula, quando sconfisse il francese Corentin Moutet in tre set. Ora è il transalpino il favorito, ma il ricordo è presente in entrambi.

Per Gian Marco Moroni, invece, il confronto è con lo sloveno Aljaz Bedene, un quarto di finale a Cagliari nel 2021. Nessun precedente, così come per Raul Brancaccio con il moldavo Radu Albot, una vecchia conoscenza del circuito e tra i protettori del rovescio a una mano. Oltre a Norrie-Cuevas, da osservare anche i confronti Majchrzak-Popyrin e Paul-Londero.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: TABELLONE QUALIFICAZIONI MASCHILI

Norrie (GBR) (1)-Cuevas (URU)

Cecchinato (ITA)-Gerasimov (BLR) (9)

Davidovich Fokina (ESP)-Cobolli (ITA) (WC)

Pellegrino (ITA) (WC)-Moutet (FRA) (8)

Bedene (SLO) (3)-Moroni (ITA) (WC)

Dellien (BOL)-Munar (ESP) (14)

Paul (USA) (4)-Londero (ARG)

Kukushkin (KAZ)-Monteiro (BRA) (12)

Nishioka (JPN) (5)-Barrere (FRA)

Majchrzak (POL)-Popyrin (AUS) (10)

Sandgren (USA) (6)-Carballes Baena (ESP)

Brancaccio (ITA) (WC)-Albot (MLD) (13)

Tiafoe (USA) (7)-Kovalik (SVK)

Giron (USA)-Delbonis (ARG) (11)

