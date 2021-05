Si sono conclusi quest’oggi i tornei di selezione, noti anche come pre-qualificazioni sebbene formalmente non tali, che elargiscono wild card per il tabellone cadetto degli Internazionali d’Italia tanto al maschile quanto al femminile. In particolare, sono tre gli inviti tra gli uomini e due tra le donne.

In campo maschile, Andrea Pellegrino batte con un doppio 6-4 Flavio Cobolli e giocherà così per la terza volta nel tabellone cadetto al Foro Italico. Sarà invece esordio assoluto per Raul Brancaccio, giustiziere con un netto 6-3 6-1 di Gian Marco Moroni.

Nel match tra i due sconfitti, valevole per la terza wild card, Cobolli supera per 6-3 6-3 Moroni e andrà così a giocare per la seconda volta nelle qualificazioni romane. Va detto che per Moroni non è comunque detta l’ultima parola. Qualora rinunce dessero a Marco Cecchinato la chance di giocare il tabellone cadetto senza necessità di invito (al momento è fuori di due posti), sarebbe proprio il romano a vedersi girata l’opportunità di calcare i campi più importanti della sua terra.

In campo femminile, invece, a ottenere la chance di giocare sui campi del Foro Italico è Nuria Brancaccio, che di Raul è sorella e che non aveva mai neanche avvicinato prima l’odore della terra capitolina. La sorpresa di giornata è sua, con il 6-0 7-6 su Bianca Turati. Lucia Bronzetti, invece, elimina Lisa Pigato per 6-3 7-5. Anche per lei esordio al Foro Italico. Le due si uniscono a Sara Errani e Jasmine Paolini.

