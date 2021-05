Hockey ghiaccio, saranno 17 le squadre al via della Alps League 2022, 7 le italiane

Va a comporsi la Alps Hockey League 2021-2022. La sesta edizione del campionato trans-nazionale di hockey ghiaccio, infatti, vedrà al proprio via 17 squadre provenienti da Austria, Italia e Slovenia. 14 formazioni sono state confermate dalla passata stagione mentre due compagini che facevano già parte della lega torneranno nella AHL: l’EK Die Zeller Eisbären ed i Vienna Capitals Silver.

Per quanto riguarda l’Italia, sbarca nella AHL l’Hockey Club Merano che sarà l’unica squadra ad esordire in maniera assoluta in questo campionato. Gli altoatesini hanno terminato la scorsa stagione la Italian Hockey League (IHL) al secondo posto e sostituiscono il Brunico tra le formazioni della IHL – Serie A. Assieme a Merano ritroveremo Gherdeina, Rittner Buam, Fassa, Cortina, Val Pusteria, Vipiteno Broncos e Asiago. Tra le altre novità dell’edizione 2021-2022 vedremo l’EC-KAC II giocare con il nome di EC-KAC Future Team.

Il “commissioner” della Alps Hockey League, Michael Suttnig, parla della prossima stagione al sito ufficiale della AHL: “Per la Alps Hockey League siamo ovviamente dispiaciuti che con Lubiana e Val Pusteria due squadre forti non faranno più parte della lega. Auguriamo a entrambi i club il meglio e molto successo nella ICE Hockey League. Tuttavia, siamo lieti di dare il benvenuto a tre nuovi club per la prossima stagione: Zell am See, i Capitals Silver e Merano. Siamo convinti che saranno un arricchimento per la AHL e che la prossima stagione sarà molto emozionante ed equilibrata dal punto di vista sportivo”.

Foto: Carola Semino