Hockey ghiaccio, Alps League 2022: saranno sette le squadre italiane impegnate, si aggiunge anche Merano

Saranno sette le squadre italiane che parteciperanno alla Alps Hockey League 2021-2022. I Campioni d’Italia in carica della Migross Supermercati Asiago Hockey saranno infatti accompagnati da Rittner Buam, S.G. Cortina Hafro, Fassa Falcons, HC Gherdeina ed i Vipiteno Broncos.

Assieme a loro, tuttavia, dalla prossima stagione, ci sarà il ritorno dell’HC Merano che, come comunica la Fisg, ha finalizzato la sua iscrizione, dopo la concessione di una “wild card” proprio da parte della Federazione, come anticipato nei giorni scorsi. Asiago, Renon, Cortina, Gherdeina, Fassa, Wipptal e Merano, quindi, saranno la pattuglia azzurra per la sesta stagione della Alps Hockey League (AHL).

Il commento del responsabile di settore, Tommaso Teofoli: “E’ con grande soddisfazione che presentiamo le sette iscritte al massimo campionato di hockey ghiaccio della prossima stagione e di conseguenza alla sempre più performante Alps Hockey League. Abbiamo sempre dato e fornito la massima assistenza perché potesse esserci sempre una continuità sportiva anche in questi difficili momenti di pandemia. In questo senso l’hockey ghiaccio è sempre riuscito ad assegnare lo Scudetto, senza mai interrompere una stagione. Una particolare menzione al Merano il cui ritorno permette di riavere una piazza storica tra le formazioni che possono competere per lo Scudetto e di avere lo stesso numero di partecipanti rispetto alle ultime edizioni“.

Credit: Max Pattis