Golf, Renato Paratore difende il titolo al British Masters 2021 ospitato da Danny Willett

Terminato lo splendido periodo di tre settimane alle Isole Canarie, con il sudafricano Garrick Higgo in grado di portarsi a casa il trofeo in due occasioni, lo European Tour di golf torna nella madrepatria Inghilterra. Questo weekend è in programma infatti il British Masters 2021, con Danny Willett a ospitare l’evento sul percorso del The Belfry.

Si tratta di un torneo con dolcissimi ricordi per il nostro paese, visto che il campione in carica sarà Renato Paratore, pronto a difendere con i denti quanto ottenuto l’anno scorso a Close House, nonostante un periodo di forma tutt’altro che eccezionale. Il romano arriva infatti da un paio di prestazioni molto sottotono su un campo come quello dell’Adeje che si preannunciava perfetto per le sue caratteristiche di gioco, e dunque avrà ulteriore motivazione per cercare il riscatto. Accanto a lui, il plotone italiano che farà visita a Warwickshire sarà composto anche da Lorenzo Gagli, Guido Migliozzi, Andrea Pavan e Francesco Laporta, protagonista assoluto pochi giorni fa in Spagna.

Il percorso del Brabazon Course a The Belfry è un Par 72 che si snoda per 7.232 yards. Un luogo storico che per ben quattro volte ha ospitato la Ryder Cup e che è stato sede delllo UK Championship l’anno scorso nel periodo più caldo del ritorno dallo stop forzato di parecchi mesi. I fairway sono parecchio alberati, tanta acqua in gioco (su almeno nove buche) e green piccoli difesi da bunker strategicamente piazzati, queste sono le difese principali che dovranno essere superate dai professionisti in arrivo questa settimana. La distanza dal tee rappresenta un vero vantaggio su questo campo, in quanto sono presenti molte buche con opzione di rischio / ricompensa che potrebbero premiare i golfisti più coraggiosi o mettere nei guai quelli meno precisi.

Si giocherà per un montepremi di 1,85 milioni di sterline e il favorito d’obbligo della vigilia è proprio l’ospitante padrone di casa Danny Willett. Accanto a lui altri nomi interessanti da seguire sono Robert McIntyre, Martin Kaymer, Bernd Wiesberger e Dean Burmeister, con la speranza che anche qualche azzurro possa inserirsi nella battaglia.

Foto: Federazione Italiana Golf