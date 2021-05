Golf: doppietta austriaca a metà Made in HimmerLand con Wiesberger e Schwab. Migliozzi 14°, quattro azzurri passano il taglio

Si è concluso quest’oggi il secondo giro del Made in HimmerLand presented by FREJA, che sta segnando in Danimarca la ripresa del percorso in tema European Tour. L’Austria può festeggiare, perché di uomini al comando ne ha due: uno è Bernd Wiesberger, che dopo il -6 odierno si porta a -11 complessivamente (131 colpi), l’altro è Matthias Schwab, che lo segue a breve distanza (-9).

Terza posizione per lo svedese Alexander Bjork, che riscatta il 71 di ieri con un giro in 63 colpi, che gli consente di rimontare moltissimo e di relegare al quarto posto (-7) il gruppo composto dallo spagnolo Pablo Larrazabal, dall’inglese Richard Bland, dallo scozzese Stephen Gallacher, dal neozelandese Josh Geary e dal giapponese Masahiro Kawamura. Noni a -6 lo svedese Joakim Lagergren, il cinese Ashun Wu, il danese Niklas Norgaard Moeller, l’inglese Dale Whitnell e il tedesco Max Schmitt.

In casa Italia c’è da registrare il buon 14° posto di Guido Migliozzi, condiviso a -5 con altri 13 giocatori. Passano il taglio, ma letteralmente per il rotto della cuffia, Lorenzo Gagli, Nino Bertasio e Renato Paratore, con i secondi due che rischiano dopo un buon primo giro e il toscano che, invece, recupera con un bel 66 per chiudere a -2 (58° posto).

Non ce la fa invece Francesco Laporta, appena fuori con il 74° posto a -1. 89°, pari con il par e tagliato anche Edoardo Molinari, mentre erano già compromesse le situazioni di Lorenzo Scalise (151° a +14) e Andrea Pavan (153° a +24).

