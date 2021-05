Il Giro d’Italia U23 2021 inizierà tra quattro giorni. Il tracciato, anche quest’anno, è durissimo. Tra le dieci tappe, infatti, sono presenti ben quattro arrivi in salita e altre tre frazioni dal profilo tortuoso. Saranno solo due, invece, le occasioni per i velocisti, vale a dire la Cesenatico-Riccione del primo giorno e la San Vito al Tagliamento – Castelfranco Veneto dell’ultimo dì. Infine, i corridori dovranno affrontare anche una tappa, la quarta, a cronometro. Si tratta della Sorbolo Mezzani – Guastalla di 25,4 chilometri, totalmente pianeggiante.

Dopo la prima giornata dedicata ai velocisti, ci saranno due tappe molto insidiose, la Riccione-Imola di 138,3 chilometri che, nel finale, ricalca il tracciato dello scorso Mondiale, e la Cesenatico-Cesenatico di 132,5 chilometri, che prevede, al suo interno, ben quattro GPM. In seguito a queste due frazioni, ci sarà la cronometro e, successivamente, toccherà alla prima tappa con arrivo in salita, vale a dire la Fanano – Sestola di 142 chilometri. L’erta finale, il Colle Passerino, non necessita di presentazioni dato che è stata affrontata poche settimane fa al Giro dei grandi.

Dopo Sestola, toccherà alla Bonferraro Di Sorgà – San Pellegrino Terme di 176 chilometri, che prevede la scalata del Selvino poco prima del traguardo. Il giorno seguente, inizierà un trittico di tappe terribili con arrivo in quota. A inaugurarlo sarà la Sondrio – Lago di Campo Moro di 199,4 chilometri, il cui traguardo è posto in vetta a un’erta lunga trenta chilometri. La frazione successiva a questa, invece, sarà l’Aprica – Andalo 115,5 chilometri. La salita finale è già stata vista al Giro dei grandi del 2016. In quell’occasione, vinse Alejandro Valverde davanti a Steven Kruijswijk.

Il penultimo giorno della Corsa Rosa U23 prevede che i corridori affrontino la Cavalese – Nevegal di 167 chilometri. Il Nevegal, salita ove Alberto Contador vinse una cronoscalata al Giro d’Italia 2011, verrà scalato due volte nel finale. La gara, infine, si concluderà il 12 di giugno con la sopraccitata San Vito al Tagliamento – Castelfranco Veneto.

LE TAPPE DEL GIRO D’ITALIA U23 2021

Foto: Valerio Origo