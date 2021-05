Oggi, sabato 8 maggio, prenderà il via l’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada con la prima delle 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) in programma, che si disputerà a Torino e sarà una cronometro individuale di 8.6 km con partenza in Piazza Castello ed arrivo in Corso Moncalieri.

Il primo corridore a scattare partirà alle ore 14.00, mentre l’ultimo a tagliare il traguardo dovrebbe arrivare tra le 17.12 e le 17.13: si prevede infatti che il tracciato venga coperto, a seconda della media oraria, in meno di 10′, precisamente tra i 9’03” ed i 9’44”.

La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai2, mentre la diretta tv in abbonamento sarà ad opera di Eurosport 1. Lo streaming gratuito sarà fruibile su RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento è affidato ad Eurosport Player e discovery+. Numerose anche le rubriche Rai.

Di seguito il programma della tappa odierna ed il palinsesto Rai per il Giro d’Italia 2021.

PROGRAMMA CRONOMETRO TORINO-TORINO GIRO D’ITALIA 2021

Sabato 8 maggio

1a tappa: Torino-Torino (8.6 km, cronometro individuale)

Partenza primo corridore: ore 14:00

Arrivo previsto ultimo corridore: ore 17:12-17:13

Diretta tv in chiaro su Rai2

Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1

Diretta streaming gratuita su RaiPlay

Diretta streaming in abbonamento su Eurosport Player e discovery+

PALINSESTO RAI GIRO D’ITALIA 2021

Dalle 13.00, su RaiSport+HD: Villaggio di partenza (in onda un’ora prima della parenza di ogni tappa)

Fino alle 14:00, su RaiSport+HD: Prima Diretta

Dalle 14:00 alle 17:15, su Rai2: Giro in Diretta e Giro all’Arrivo

Dalle 17:15 circa alle 18:00, su Rai2: Processo alla Tappa

Dalle 20:00 alle 20:45, su RaiSport+HD: TGiro

Dalle 00:00 alle 00:45, su RaiSport+HD: Giro Notte

Foto: LaPresse