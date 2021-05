Partirà domani il Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada, che si concluderà domenica 30 maggio: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Andiamo a scoprire Regioni, Province e Comuni attraversati dalle 21 tappe del Giro d’Italia 2021.

Si parte domani, sabato 8 maggio, da Torino, con una cronometro individuale di 8.6 km, a seguire una tappa per velocisti, la Stupinigi (Nichelino)-Novara, ed una per fughe o finisseur, la Biella-Canale. Primo arrivo in salita a Sestola (martedì 11), poi Modena-Cattolica per velocisti, infine giovedì 13 impegnativa frazione tra Grotte di Frasassi ed Ascoli Piceno. Domenica 16 arrivo in quota a Campo Felice, poi L’Aquila-Foligno a precedere il primo giorno di riposo.

Mercoledì 19 si riparte con l’arrivo a Montalcino, poi Siena-Bagno di Romagna in memoria di Gino Bartali e di Alfredo Martini, a seguire Ravenna-Verona in omaggio a Dante Alighieri. Sabato 22 arrivo sullo Zoncolan, poi Grado-Gorizia. Lunedì 24 l’impegnativa frazione Sacile-Cortina d’Ampezzo prima del secondo giorno di riposo.

Mercoledì 26 si riprende con l’arrivo a Sega di Ala, mentre per venerdì 28 è previsto l’arrivo inedito all’Alpe di Mera, poi sabato 29 altro tappone alpino con conclusione sull’Alpe Motta. Domenica 30 conclusione con una cronometro individuale di 30.3 km tra Senago e Milano.

Di seguito Regioni, Province e Comuni attraversati dalle 21 tappe del Giro d’Italia 2021.

REGIONI, PROVINCE E COMUNI ATTRAVERSATI DAL GIRO D’ITALIA 2021

Sabato 8 maggio, 1a tappa: Torino-Torino (8.6 km, cronometro individuale)

Regioni: Piemonte.

Province: Torino.

Comuni: Torino.

Domenica 9 maggio, 2a tappa: Stupinigi (Nichelino)-Novara (179 km)

Regioni: Piemonte.

Province: Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli, Novara.

Comuni: Stupinigi (Nichelino), None, Virle Piemonte, Pancalieri, Casalgrasso, Racconigi, Carmagnola, Villastellone, Santena, Chieri, Andezeno, Castelnuovo Don Bosco, Gallareto, Cortanze, Montechiaro d’Asti, Murisengo, Cerrina Monferrato, Tricerro, Vercelli, Borgo Vercelli, San Pietro Mosezzo, Novara.

Lunedì 10 maggio, 3a tappa: Biella-Canale (190 km)

Regioni: Piemonte.

Province: Biella, Vercelli, Torino, Asti, Cuneo.

Comuni: Biella, Vergnasco, Salussola, Cavaglià, Cigliano Livorno Ferraris, Crescentino, Cavagnolo, Cavallo Grigio, Colcavagno, Asti, Montegrosso d’Asti, Castelnuovo Calcea, Canelli, Piancanelli, Quartino, Castino, Borgomale, Manera, Ricca, Alba, Vaccheria, Guarene, Castagnito, Vezza d’Alba, Occhetti, Canale.

Martedì 11 maggio, 4a tappa: Piacenza-Sestola (187 km)

Regioni: Emilia-Romagna.

Province: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena.

Comuni: Piacenza, Pontenure, Roveleto, Fiorenzuola d’Arda, Fidenza, Sanguinaro, Ponte Taro, Parma, Botteghino, Traversetolo, San Polo d’Enza, Ciano d’Enza, Rossena, Vercallo, La Stella, Casina, Cigarello, Carpineti, Castello di Carpineti, Colombaia sul Secchia, Ponte Secchia, Ponte Dolo, Ponte T. Dragone, Savoniero, Palagano, Montemolino, Mocogno, Lama Mocogno, Ponte di Strettara, Montecreto, Roncoscaglia, Poggioraso, Fanano, Colle Passerino, Sestola.

Mercoledì 12 maggio, 5a tappa: Modena-Cattolica (177 km)

Regioni: Emilia-Romagna.

Province: Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Comuni: Modena, Borgo Panigale, Bologna, San Lazzaro di Savena, Ozzano nell’Emilia, Castel San Pietro Terme, Toscanella di Dozza, Imola, Faenza, Forlì, Ronco, Forlimpopoli, Cesena, Budrio, Savignano sul Rubicone, Santarcangelo di Romagna, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

Giovedì 13 maggio, 6a tappa: Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (San Giacomo) (160 km)

Regioni: Marche, Umbria.

Province: Ancona, Macerata, Perugia, Ascoli Piceno.

Comuni: Grotte di Frasassi, Fabriano, Cerreto d’Esi, Matelica, Castelraimondo, Camerino, Muccia, Maddalena, Pieve Torina, Le Fornaci, Visso, Castelsantangelo sul Nera, Gualdo, Forca di Gualdo, Castelluccio, Forca di Presta, Pretare, Arquata del Tronto, Quintodecimo, Acquasanta Terme, Mozzano, Ascoli Piceno, Colle San Marco, Ascoli Piceno (San Giacomo).

Venerdì 14 maggio, 7a tappa: Notaresco-Termoli (181 km)

Regioni: Abruzzo, Molise.

Province: Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso.

Comuni: Notaresco, Scerne, Pineto, Silvi Marina, Montesilvano, Cappelle sul Tavo, Caprara d’Abruzzo, Santa Teresa, Villanova, Chieti Scalo, Chieti, Ripa Teatina, Miglianico, Tollo, Canosa Sannita, Crecchio, Ortona, Marina di San Vito, Fossacesia Marina, Torino di Sangro Marina, Lido di Casalbordino, Vasto Marina, San Salvo Marina, Petacciato Marina, Termoli.

Sabato 15 maggio, 8a tappa: Foggia-Guardia Sanframondi (170 km)

Regioni: Puglia, Molise, Campania.

Province: Foggia, Campobasso, Caserta, Benevento.

Comuni: Foggia, Lucera, Ponte T. Toppino, Campobasso, Guardiaregia, Sella del Perrone, Bocca della Selva, Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Cancello, Telese Terme, Castelvenere, Guardia Sanframondi.

Domenica 16 maggio, 9a tappa: Castel di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) (158 km)

Regioni: Abruzzo.

Province: L’Aquila.

Comuni: Castel di Sangro, Alfedena, Colle della Croce, Barrea, Villetta Barrea, Passo Godi, Scanno, Villalago, Anversa degli Abruzzi, Fonte Ciarlotto, Goriano Sicoli, Castel di Ieri, Forca Caruso, Collarmele, Celano, Ovindoli, Rovere, Rocca di Cambio, Galleria Serralunga, Campo Felice (Rocca di Cambio).

Lunedì 17 maggio, 10a tappa: L’Aquila-Foligno (139 km)

Regioni: Abruzzo, Lazio, Umbria.

Province: L’Aquila, Rieti, Terni, Perugia.

Comuni: L’Aquila, Sella di Corno, Ponte T. Toppino, Antrodoco, Terme di Cotilia, Santa Rufina, Rieti, Piediluco, Forca di Arrone, Arrone, Montefranco, Cantoniera, Valico della Somma, Campello sul Clitunno, Borgo Trevi, Sant’Eraclio, Foligno.

Martedì 18 maggio, 1° giorno di riposo (a Foligno)

Mercoledì 19 maggio, 11a tappa: Perugia-Montalcino (Brunello di Montalcino Wine Stage) (162 km)

Regioni: Umbria, Toscana.

Province: Perugia, Siena.

Comuni: Perugia, Ellera, Magione, Chiusi Scalo, Chiusi, Querce al Pino, Chianciano Terme, La Foce, Borgo Castelvecchio, San Quirico d’Orcia, Torrenieri, Buonconvento, Bibbiano, Castiglion del Bosco, Le Prata, Passo del Lume Spento, Montalcino, Castelnuovo dell’Abate, Sant’Angelo in Colle, Tavernelle, Le Prata, Passo del Lume Spento, Montalcino.

Giovedì 20 maggio, 12a tappa: Siena-Bagno di Romagna (212 km)

Regioni: Toscana, Emilia-Romagna.

Province: Siena, Firenze, Arezzo, Forlì-Cesena.

Comuni: Siena, Quercegrossa, Castellina in Chianti, Santa Maria a Grignano, Panzano in Chianti, Greve in Chianti, Strada in Chianti, Grassina, Ponte a Ema, Firenze, Sesto Fiorentino, Collina, Monte Morello, Montorsoli, Pratolino, Vetta le Croci, Le Sieci, Borselli, Passo della Consuma, Stia, Ponte Biforco, Passo della Calla, Corniolo, Perleta, Isola, Santa Sofia, Raggio, Montriolo, Passo del Carnaio, San Piero in Bagno, Bagno di Romagna.

Venerdì 21 maggio, 13a tappa: Ravenna-Verona (198 km)

Regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia.

Province: Ravenna, Ferrara, Rovigo, Mantova, Verona.

Comuni: Ravenna, Glorie, Alfonsine, Lavezzola, Argenta, Ferrara, Pontelagoscuro, Stienta, Gaiba, Calto, Bergantino, Ostiglia, Sustinente, Governolo, Bagnolo San Vito, Cerese, Mantova, Ghisiolo, Castelbelforte, Vigasio, Castel d’Azzano, Fiera di Verona, Verona.

Sabato 22 maggio, 14a tappa: Cittadella-Monte Zoncolan (205 km)

Regioni: Veneto, Friuli-Venezia Giulia.

Province: Padova, Treviso, Pordenone, Udine.

Comuni: Cittadella, Galliera Veneta, Castelfranco Veneto, Montebelluna, Venegazzù, Volpago del Montello, Arcade, Spresiano, Ponte della Priula, Susegana, Conegliano, Orsago, Caneva, Castello di Caneva, Sarone, Dardago, Aviano, Giais, Montereale Valcellina, Maniago, Fanna, Meduno, Diga di Ponte Racli, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Forcella Monte Rest, Ponte F. Tagliament, Forcella di Priuso, Priuso, Enemonzo, Villa Santina, Casanova, Zuglio, Arta Terme, Sutrio, Rif. Moro, Monte Zoncolan.

Domenica 23 maggio, 15a tappa: Grado-Gorizia (147 km)

Frazione con sconfinamento in Slovenia

Regioni: Friuli-Venezia Giulia.

Province: Gorizia, Udine.

Comuni: Grado, Aquileia, Terzo d’Aquileia, Cervignano del Friuli, Pieris, San Pier d’Isonzo, Fogliano, Sagrado, Monte San Michele, Peteano, Poggio Terza Armata, Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, San Lorenzo Isontino, Mossa, Gornje Cerovo, Hum, Gonjace, Medana, Cormons, Castello di Spessa, Gornje Cerovo, Hum, Gonjace, Medana, Cormons, Castello di Spessa, Gornje Cerovo, San Floriano al Collio, Oslavia, Gorizia, Nova Gorica, Saver,, Valico della Casa Rossa, Gorizia.

Lunedì 24 maggio, 16a tappa: Sacile-Cortina d’Ampezzo (212 km)

Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige.

Province: Pordenone, Treviso, Belluno, Trento.

Comuni: Sacile, Ponte della Muda, Santo Stefano, Cappella Maggiore, Fregona, La Crosetta, Pian del Cansiglio, Spert, Farra, La Secca, Vich, Santa Caterina, Belluno, Mas, La Stanga, Agordo, Taibon Agordino, Cencenighe Agordino, Alleghe, Caprile, Rocca Pietore, Malga Ciapela, Passo Fedaia, Rif. Castiglioni, Penia, Canazei, Passo Pordoi, Arabba, Pieve di Livinallongo, Cernadoi, Colle Santa Lucia, Ponte T. Codalonga, Rif. Fedare, Passo Giau, Pocol, Cortina d’Ampezzo.

Martedì 25 maggio, 2° giorno di riposo (a Canazei)

Mercoledì 26 maggio, 17a tappa: Canazei-Sega di Ala (193 km)

Regioni: Trentino-Alto Adige.

Province: Trento.

Comuni: Canazei, Pozza di Fassa, Moena, Predazzo, Ziano di Fiemme, Tesero, Cavalese, Molina di Fiemme, Casatta, Sover, Sveseri, Brusago, Baselga di Pinè, Valle, Civezzano, Trento, Ravina, Romagnano, Aldeno, Nomi, Villa Lagarina, Isera, Mori, Chizzola, Pilcante, Avio, Passo di San Valentino, San Giacomo, Brentonico, Chizzola, Pilcante, Ala, Sdruzzinà, Sega di Ala.

Giovedì 27 maggio, 18a tappa: Rovereto-Stradella (231 km)

Regioni: Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna.

Province: Trento, Verona, Brescia, Mantova, Cremona, Piacenza, Pavia.

Comuni: Rovereto, Serravalle all’Adige, Ala, Borghetto sull’Adige, Peri, Dolcè, Domegliara, Lazise, Peschiera del Garda, Pozzolengo, San Cassiano, Medole, Castel Goffredo, Casaloldo, Asola, Isola Dovarese, Cicognolo, Ca’ de’ Mari, Cremona, Monticelli d’Ongina, Caorso, Roncaglia, Piacenza, Rottofreno, Castel San Giovanni, Montù Beccaria, Roncole, Castana, Scorzoletta, Cigognola, Broni, Canneto Pavese, Stradella.

Venerdì 28 maggio, 19a tappa: Abbiategrasso-Alpe di Mera (Valsesia) (176 km)

Regioni: Lombardia, Piemonte.

Province: Milano, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli.

Comuni: Abbiategrasso, Robecco sul Naviglio, Ponte Nuovo, Trecate, Novara, Caltignaga, Momo, Baraggione, Borgomanero, Gozzano, Orta San Giulio, Armeno, Mottarone, Gignese, Vezzo, Stresa, Baveno, Feriolo, Gravellona Toce, Omegna, Cesara, Passo della Colma, Varallo, Balmuccia, Scopetta, Scopello, Alpe di Mera (Valsesia).

Sabato 29 maggio, 20a tappa: Verbania-Valle Spluga/Alpe Motta (164 km)

Frazione con sconfinamento in Svizzera

Regioni: Piemonte, Lombardia.

Province: Verbano-Cusio-Ossola, Sondrio.

Comuni: Verbania, Cannero, Cannobio, Brissago, Ascona, Locarno, Cugnasco, Monte Carasso, Arbedo, Roveredo, Lostallo, Mesocco, San Bernardino, Passo San Bernardino, Hinterrein, Splügen, Splügenpass / Passo dello Spluga, Montepluga, Isola, Campodolcino, Pianazzo, Madesimo, Valle Spluga / Alpe Motta.

Domenica 30 maggio, 21a tappa: Senago-Milano (30.3 km, cronometro individuale)

Regioni: Lombardia.

Province: Milano.

Comuni: Senago, Rotatoria Garbagnate, Cascina Traversagna, Cascina Battiloca, Cormano, Cusano, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Sesto Marelli, Milano.

