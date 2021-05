L’edizione numero 104 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, dopo l’odierno girono di riposo, vedrà domani, mercoledì 19 maggio, andare in scena l’undicesima tappa, la decima in linea, con partenza da Perugia ed arrivo a Montalcino dopo 162 km.

Si tratta dell’ormai abituale frazione riservata ai vini italiani, dedicata quest’anno al Brunello di Montalcino. La partenza fittizia è prevista alle ore 12.55, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.10, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.00 e le 17.26. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia 2021.

CRONOTABELLA UNDICESIMA TAPPA 19 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2021

PROVINCIA DI PERUGIA

350 PERUGIA # Start Village 8,0 12.55 12.55 12.55

273 PERUGIA # km 0 0,0 0,0 162,0 13.10 13.10 13.10

265 Ellera # v.Gramsci-v.Togliatti 1,8 1,8 160,2 13.12 13.12 13.12

292 Magione : sr.599 9,8 11,6 150,4 13.27 13.26 13.26

287 Bv. di Mugnano # sr.599 7,2 18,8 143,2 13.37 13.36 13.35

270 Svinc. per Orvieto ; sr.71 12,3 31,1 130,9 13.54 13.52 13.50

PROVINCIA DI SIENA

249 Chiusi Scalo # sp.146 12,1 43,2 118,8 14.10 14.07 14.05

352 Chiusi : sp.146 2,8 46,0 116,0 14.15 14.12 14.09

324 Querce al Pino # sp.146 3,4 49,4 112,6 14.20 14.17 14.14

470 Chianciano Terme : v.RomaŒ-sp.40 9,2 58,6 103,4 14.35 14.31 14.27

551 La Foce # sp.40 5,4 64,0 98,0 14.43 14.39 14.35

313 Borgo Castelvecchio ; sp.53 5,3 69,3 92,7 14.50 14.46 14.41

259 Innesto via Cassia ; ss.2 10,7 80,0 82,0 15.05 15.00 14.55

410 San Quirico d’Orcia ; ss.2 4,9 84,9 77,1 15.14 15.08 15.03

271 Torrenieri : ini. sterrato #1 7,9 92,8 69,2 15.25 15.19 15.13

149 Bv. per Montalcino ; sp.45-fine sterrato #1 9,2 102,0 60,0 15.38 15.31 15.25

143 P.L. # ss.2 2,9 104,9 57,1 15.42 15.35 15.28

146 Buonconvento : sp.34 0,8 105,7 56,3 15.43 15.36 15.29

240 Bibbiano : sp.103 3,1 108,8 53,2 15.48 15.41 15.34

134 Ini. Sterrato #2 # sp.103 1,0 109,8 52,2 15.50 15.42 15.36

135 P.L. : sp.103 0,9 110,7 51,3 15.51 15.44 15.37

356 Castiglion del Bosco # sp.103 4,2 114,9 47,1 16.05 15.56 15.48

530 Le Prata # sp.103-fine sterrato #2 8,8 123,7 38,3 16.20 16.10 16.02

600 Passo del Lume Spento : sp.14 0,9 124,6 37,4 16.23 16.13 16.04

553 Montalcino # sp.55 2,7 127,3 34,7 16.27 16.17 16.07

348 Castelnuovo dell’Abate ; ini. sterrato #3 8,8 136,1 25,9 16.39 16.28 16.19

415 Ins. sp.14 : sp.14 – fine Sterrato #3 7,6 143,7 18,3 16.52 16.41 16.30

409 Sant’Angelo in Colle # sp.14 1,0 144,7 17,3 16.53 16.42 16.31

195 Bv. per Argiano ; ini. sterrato #4 3,7 148,4 13,6 16.59 16.47 16.36

289 Tavernelle ; sp.117-fine Sterrato #4 4,9 153,3 8,7 17.07 16.55 16.44

520 Le Prata ; sp.103 4,0 157,3 4,7 17.18 17.05 16.53

600 Passo del Lume Spento : sp.14 0,9 158,2 3,8 17.21 17.08 16.56

554 MONTALCINO # via Roma 3,8 162,0 0,0 17.26 17.13 17.00

NOTE

Settori sterrati:

1. dal km 92.8 al km 102 – lunghezza 9.1 km

2. dal km 109.8 al km 123.7 – lunghezza 13.5 km

3. dal km 136.1 al km 143.7 – lunghezza 7.6 km

4. dal km 148.4 al km 153.3 – lunghezza 5.0 km

Traguardo Volante:

km 114.9 Castiglion del Bosco

km 136.1 Castelnuovo dell’Abate

Gran Premio della Montagna:

km 124.6 – Passo del Lume Spento – m 600 (3ª cat.)

km 158.2 – Passo del Lume Spento – m 600 (3ª cat.)

Passaggio a Livello:

km 104.9 – 110.7

Foto: disegno di Angelo Giacovazzo

