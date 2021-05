Oggi, giovedì 20 maggio 2021, per l’edizione numero 104 del Giro d’Italia di ciclismo su strada andrà in scena la dodicesima tappa, l’undicesima in linea, con partenza da Siena ed arrivo a Bagno di Romagna dopo 212 km. Si tratta della frazione dedicata a Gino Bartali, con passaggio a Ponte a Ema.

La partenza fittizia è prevista alle ore 11.20, mentre la partenza reale avverrà alle ore 11.30, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.54 e le 17.36, a seconda della media oraria. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati oggi dal Giro d’Italia 2021.

CRONOTABELLA DODICESIMA TAPPA 20 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2021

PROVINCIA DI SIENA

350 SIENA # Start Village 5,4 11.20 11.20 11.20

349 SIENA # km 0 0,0 0,0 212,0 11.30 11.30 11.30

346 Quercegrossa # sr.222 4,8 4,8 207,2 11.36 11.36 11.35

565 Castellina in Chianti # sr.222 10,7 15,5 196,5 11.52 11.51 11.50

351 Santa Maria a Grignano ; sr.222 7,3 22,8 189,2 12.02 12.01 11.59

PROVINCIA DI FIRENZE

480 Panzano in Chianti ; sr.222 6,6 29,4 182,6 12.13 12.11 12.09

233 Greve in Chianti # sr.222 6,3 35,7 176,3 12.21 12.19 12.17

247 Strada in Chianti # sr.222 11,0 46,7 165,3 12.38 12.35 12.32

90 Grassina # sr.224 8,3 55,0 157,0 12.49 12.45 12.42

85 Ponte a Ema : v.Chiantigiana 2,1 57,1 154,9 12.52 12.48 12.45

55 Firenze # v.Righi-v.Sestese 4,6 61,7 150,3 12.58 12.54 12.50

83 Sesto Fiorentino ; v.I Maggio-v.Ginori 14,8 76,5 135,5 13.21 13.16 13.11

314 Collina ; v.d.Gualdo 4,0 80,5 131,5 13.33 13.27 13.21

598 Monte Morello # v.Colli Alti 4,5 85,0 127,0 13.46 13.38 13.32

437 Montorsoli : ss.65 7,8 92,8 119,2 13.56 13.48 13.41

476 Pratolino ; sp.102 2,0 94,8 117,2 13.59 13.51 13.44

501 Vetta le Croci : sp.84 4,9 99,7 112,3 14.07 13.59 13.51

71 Le Sieci : sr.67 11,1 110,8 101,2 14.22 14.13 14.05

84 Svinc. di Pontassieve # sr.70 5,1 115,9 96,1 14.30 14.20 14.12

737 Borselli # sr.70 10,6 126,5 85,5 15.00 14.48 14.38

1060 Passo della Consuma # sr.70 6,1 132,6 79,4 15.18 15.04 14.52

PROVINCIA DI AREZZO

498 Bv. per Stia : sp.74 9,7 142,3 69,7 15.30 15.16 15.04

471 Stia : v.Ricci-sp.310 5,7 148,0 64,0 15.38 15.23 15.11

525 Ponte Biforco # sp.310 2,7 150,7 61,3 15.42 15.27 15.15

1295 Passo della Calla # sp.4 13,2 163,9 48,1 16.20 16.02 15.46

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

555 Corniolo # sp.4 13,5 177,4 34,6 16.37 16.19 16.03

414 Perleta # sp.310 3,8 181,2 30,8 16.42 16.24 16.07

334 Isola # sp.310 6,2 187,4 24,6 16.51 16.31 16.15

257 Santa Sofia ; sp.77 3,5 190,9 21,1 16.55 16.36 16.19

449 Raggio # sp.77 3,4 194,3 17,7 17.05 16.45 16.27

691 Montriolo ; sp.96 4,3 198,6 13,4 17.17 16.56 16.37

770 Passo del Carnaio : sp.26 4,0 202,6 9,4 17.23 17.01 16.43

456 San Piero in Bagno # sr.71 6,0 208,6 3,4 17.30 17.09 16.50

490 BAGNO DI ROMAGNA # sr.71 3,4 212,0 0,0 17.36 17.14 16.54

NOTE

Traguardo Volante:

km 76.5 Sesto Fiorentino

km 190.9 Santa Sofia

Gran Premio della Montagna:

km 85 – Monte Morello – m 598 (3ª cat.)

km 132.6 – Passo della Consuma – m 1060 (2ª cat.)

km 163.9 – Passo della Calla – m 1295 (2ª cat.)

km 202.6 – Passo del Carnaio – m 770 (3ª cat.)

