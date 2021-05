Dopo la cronometro inaugurale dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada, oggi, domenica 9 maggio, è tempo della seconda tappa, la prima frazione in linea, con partenza da Stupinigi (Nichelino) ed arrivo a Novara dopo 179 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 12.40, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.55, infine l’arrivo è calcolato tra le 16.49 e le 17.11. La diretta tv in chiaro sarà affidata a RaiPlay (dalle 14.00 Rai2), mentre la diretta tv in abbonamento sarà ad opera di Eurosport 1. Lo streaming gratuito sarà fruibile su RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento è affidato ad Eurosport Player e discovery+.

Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati oggi dal Giro d’Italia 2021, ed il programma tv e streaming della tappa odierna.

CRONOTABELLA SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2021

PROVINCIA DI TORINO

244 STUPINIGI # Start Village 7,0 12.40 12.40 12.40

240 STUPINIGI # km 0 0,0 0,0 179,0 12.55 12.55 12.55

245 None : sp.141 6,3 6,3 172,7 13.05 13.05 13.04

248 Virle Piemonte # sp.141 8,8 15,1 163,9 13.18 13.17 13.16

241 Pancalieri # sp.30 4,0 19,1 159,9 13.24 13.22 13.21

PROVINCIA DI CUNEO

240 Casalgrasso # sp.30 3,0 22,1 156,9 13.28 13.26 13.25

260 Racconigi : ss.20 8,1 30,2 148,8 13.41 13.38 13.36

PROVINCIA DI TORINO

240 Carmagnola : sr.20 10,9 41,1 137,9 13.55 13.52 13.50

229 Villastellone ; sp.122 8,8 49,9 129,1 14.07 14.04 14.01

237 Santena ; v.Sambuy-sp.122 4,7 54,6 124,4 14.14 14.11 14.07

263 Chieri # Circonv.-sp.128-sp119 5,8 60,4 118,6 14.23 14.19 14.16

277 Andezeno # sp.119 8,2 68,6 110,4 14.36 14.32 14.27

PROVINCIA DI ASTI

246 Castelnuovo Don Bosco # v.Roma-sp.16 8,0 76,6 102,4 14.47 14.42 14.37

277 n.3 gallerie # 90m; 71m; 125m 1,0 77,6 101,4 14.49 14.43 14.39

222 Gallareto ; sp.458 5,9 83,5 95,5 14.57 14.51 14.46

250 Cortanze # sp.458 7,0 90,5 88,5 15.08 15.01 14.56

292 Montechiaro d’Asti : sp.458-sp.22 4,7 95,2 83,8 15.15 15.08 15.03

167 Loc. Bettola : sp.22 2,7 97,9 81,1 15.19 15.12 15.06

189 Bv. per Murisengo ; sp.34 4,9 102,8 76,2 15.26 15.19 15.13

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

271 Murisengo ; v.4 Novembre-sp.590 4,1 106,9 72,1 15.32 15.25 15.18

171 Cerrina Monferrato # sp.590 8,3 115,2 63,8 15.43 15.35 15.28

137 Loc. Castagnone : sp.455 8,4 123,6 55,4 15.54 15.46 15.38

127 Svinc. Pontestura # sr.455 4,0 127,6 51,4 15.59 15.51 15.43

PROVINCIA DI VERCELLI

125 Svinc. Trino # sp.455 4,1 131,7 47,3 16.05 15.56 15.48

132 Tricerro # v.Roma-sp.455 7,9 139,6 39,4 16.17 16.08 15.59

131 Svinc. di Desana # sp.455 4,5 144,1 34,9 16.23 16.13 16.05

127 Vercelli # C.so Salamano-C.so Tanaro 10,6 154,7 24,3 16.37 16.26 16.17

122 P.L. # ss.11bis 2,4 157,1 21,9 16.40 16.29 16.20

128 Borgo Vercelli # v.Vercelli-sp.11 2,7 159,8 19,2 16.44 16.33 16.24

PROVINCIA DI NOVARA

160 Bv. per Casalgiate : sp.197 11,5 171,3 7,7 17.01 16.50 16.40

151 San Pietro Mosezzo Z.I. : sp.11B 3,7 175,0 4,0 17.06 16.55 16.44

146 NOVARA # v.Kennedy 4,0 179,0 0,0 17.11 17.00 16.49

NOTE

Traguardo Volante:

km 139.6 Tricerro

km 154.7 Vercelli

Gran Premio della Montagna:

km 95.2 – Montechiaro d’Asti – m 292 (4ª cat.)

Galleria:

km 77.6 – 78.1 – 80.1

Passaggio a Livello:

km 157.1

PROGRAMMA SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2021

Domenica 9 maggio

2a tappa: Stupinigi (Nichelino)-Novara (179 km)

Partenza fittizia: ore 12:40

Partenza reale: ore 12:55

Arrivo previsto: ore 16:49-17:11

Diretta tv su RaiSport+HD (dalle 14.00 Rai 2) ed Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+

Foto: LaPresse