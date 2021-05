Dopo l’arrivo in salita di ieri sul San Giacomo (ad Ascoli Piceno), il Giro d’Italia 2021 proseguirà venerdì 14 maggio con la settima tappa: 181 km da Notaresco a Termoli. Si tratta di una della frazioni più semplici dell’intera Cora Rosa. I piccoli saliscendi nei primi 90 km (spiccano quelli di Chieti e di Crecchio) non dovrebbero intimorire più di tanto le ruote veloci. Tutto sembra scritto per una volata, ma attenzione a non sottovalutare la fuga visto l’elevato successo che stanno avendo gli attaccanti da lontano.

Si tratta di una tappa di trasferimento dall’Abruzzo al Molise, in vista di un weekend molto intenso. Si attraversano le province di Teramo, Pescara, Chieti e Campobasso. Di seguito tutti i paesi e i Comuni attraversati durante la Notaresco-Termoli, settima tappa del Giro d’Italia 2021. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

NOTARESCO-TERMOLI, SETTIMA TAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI TERAMO: Notaresco, Sceme, Pineto, Silvi Marina

PROVINCIA DI PESCARA: Montesilvano, Cappelle sul Tavo, Caprara d’Abruzzo, Santa Teresa, Villanova

PROVINCIA DI CHIETI: Chieti, Ripa Teatina, Miglianico, Tollo, Canosa Sannita, Crecchio, Ortona, Marina di San Vito, Fossacesia Marina, Torino di Sangro Marina, Lido di Casalbordino, Vasto Marina, San Salvo Marina

PROVINCIA DI CAMPOBASSO: Petacciato Marina, Termoli

NOTARESCO-TERMOLI GIRO D’ITALIA 2021: PROGRAMMA E ORARI

Diretta tv su RaiSport dalla ore 12.00 alle ore 14.00. Diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

