L’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada è in programma tra sabato 8 e domenica 30 maggio: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Andiamo a scoprire la copertura televisiva per le 21 tappe del Giro d’Italia 2021.

Si parte sabato 8 da Torino con una cronometro individuale di 8.6 km, a seguire una tappa per velocisti la Stupinigi (Nichelino)-Novara ed una per fughe o finisseur la Biella-Canale. Primo arrivo in salita a Sestola (martedì 11), poi Modena-Cattolica per velocisti, infine giovedì 13 impegnativa frazione tra Grotte di Frasassi ed Ascoli Piceno. Domenica 16 arrivo in quota a Campo Felice, poi L’Aquila-Foligno a precedere il primo giorno di riposo.

Mercoledì 19 si riparte con l’arrivo a Montalcino, poi Siena-Bagno di Romagna in memoria di Gino Bartali ed Alfredo Martini, a seguire Ravenna-Verona in omaggio a Dante Aligheri. Sabato 22 arrivo sullo Zoncolan, poi Grado-Gorizia. Lunedì 24 l’impegnativa frazione Sacile-Cortina d’Ampezzo prima del secondo giorno di riposo.

Mercoledì 26 si riprende con l’arrivo a Sega di Ala, mentre per venerdì 28 è previsto l’arrivo inedito all’Alpe di Mera, poi sabato 29 altro tappone alpino con conclusione sull’Alpe Motta. Domenica 30 conclusione con una cronometro individuale di 30.3 km tra Senago e Milano.

La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai2, mentre la diretta tv in abbonamento sarà opera di Eurosport 1. Lo streaming gratuito sarà ad opera di RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento è affidato ad Eurosport Player. Numerose anche le varie rubriche delle emittenti. Di seguito le dirette delle tappe ed i palinsesti di RAI ed Eurosport per il Giro d’Italia 2021.

DIRETTE TAPPE GIRO D’ITALIA 2021

Diretta tv in chiaro su Rai2

Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1

Diretta streaming gratuita su RaiPlay

Diretta streaming in abbonamento su Eurosport Player

PALINSESTO RAI GIRO D’ITALIA 2021

Tra le 09:45 e le 12:00, su RaiSport+HD: Villaggio di partenza

Tra le 12:00 e le 14:00, su RaiSport+HD: Anteprima Giro

Tra le 14:00 e le 16:15, su Rai2: Giro in Diretta

Tra le 16:15 e le 17:15 (indicative), su Rai2: Giro all’Arrivo

Tra le 17:15 (indicative) e le 18:00, su Rai2: Processo alla Tappa

Tra le 20:00 e le 20:30, su RaiSport+HD: TGiro

Tra le 00:15 e le 01:15, su RaiSport+HD: Giro Notte

PALINSESTO EUROSPORT GIRO D’ITALIA 2021

Tra le 12:25 e le 17:15 (indicative), su Eurosport 1: tappa in diretta

Attorno alle 22:00, su Eurosport 2: replica ed analisi

Nel rullo notturno, su Eurosport 2: replica della tappa

Foto: LaPresse