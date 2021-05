Filippo Ganna ha forato all’ultimo chilometro della cronometro individuale che chiude il Giro d’Italia 2021. Il Campione del Mondo delle prove contro il tempo stava giungendo sul traguardo posto in Piazza Duomo a Milano, ma purtroppo ha bucato la ruota posteriore ed è stato costretto a cambiare la bicicletta, perdendo una trentina di secondi. Il piemontese ha preso il comando provvisorio della classifica, ma ora rischia di essere superato da alcuni avversari che affronteranno l’ultima tappa di questa Corsa Rosa nel corso di questo pomeriggio.

La sfortuna ha perseguitato l’alfiere della Ineos-Grenadiers, che aveva già vinto la cronometro d’apertura del Giro d’Italia andata in scena tre settimana fa a Torino e che si era lanciato a tutta birra in questa ultima fatica. Filippo Ganna deve incrociare le dita, sperando che Remi Cavagna e Tobias Foss (i due rivali più accreditati) non approfittino di questo incidente meccanico per vincere la frazione odierna (30,3 km da Senago al capoluogo meneghino). Va ricordato che il nostro portacolori ha vinto cinque tappa in carriera al Giro d’Italia: quattro lo scorso anno (tre a cronometro, una in linea) e appunto quella di inizio maggio nel capoluogo della sua Regione natale.

Il ribattezzato Top Gun vuole vincere per chiudere al meglio questa spedizione, in cui ha fatto anche da instancabile gregario al suo capitano Egan Bernal, presentatosi in maglia rosa all’appuntamento conclusivo e ormai prossimo ad alzare al cielo il Trofeo Senza Fine. Lo aspettano un paio di ore di attesa e di passione.

Foto: Lapresse