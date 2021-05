Giro del Delfinato 2021, startlist e partecipanti. Presenti Aru, Thomas, Geoghegan Hart, Quintana e Froome

Prenderà il via oggi il Giro del Delfinato 2021. La corsa a tappe in terra francese, come sempre, sarà il punto di partenza per i protagonisti del prossimo Tour de France. Saranno, quindi, tanti i big ai nastri di partenza. Non saranno al via Tadej Pogacar e Primoz Roglic che sono nel pieno della preparazione in vista della Grande Boucle.

La Ineos Grenadiers schiererà, tanto per cambiare, una super formazione che avrà in Geraint Thomas il capitano. Attenzione, però, alla possibilità che siano Tao Geoghegan Hart o Richie Porte ad acquisire strada facendo i galloni di leader.

La Movistar risponderà affidandosi a ciclisti di grandissimo talento come Miguel Angel Lopez, Enric Mas, Alejandro Valverde. Nel novero dei favoriti deve essere inserito anche Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), da non sottovalutare Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). C’è grande curiosità per quello che riusciranno a fare Chris Froome (Israel Start-Up Nations) e Fabio Aru (Team Qhubeka Assos)

GIRO DEL DELFINATO 2021: STARTLIST

EF EDUCATION – NIPPO

1 MICHAEL VALGREN HUNDAHL

2 WILLIAM BARTA

3 G LAWSON CRADDOCK

4 JULIEN EL FARES

5 LACHLAN MORTON

6 HIDETO NAKANE

7 LOGAN OWEN

GROUPAMA – FDJ

11 DAVID GAUDU

12 BRUNO ARMIRAIL

13 WILLIAM BONNET

14 KÉVIN GENIETS

15 MATTHIEU LADAGNOUS

16 OLIVIER LE GAC

17 VALENTIN MADOUAS

COFIDIS

21 GUILLAUME MARTIN

22 SIMON GESCHKE

23 NATHAN HAAS

24 EMMANUEL MORIN

25 ANTHONY PEREZ

26 PIERRE LUC PERICHON

27 KENNETH VANBILSEN

INEOS GRENADIERS

31 GERAINT THOMAS

32 ANDREY AMADOR

33 TAO GEOGHEGAN HART

34 MICHAL KWIATKOWSKI

35 RICHIE PORTE

36 CARLOS RODRIGUEZ CANO

37 DYLAN VAN BAARLE

JUMBO – VISMA

41 STEVEN KRUIJSWIJK

42 ROBERT GESINK

43 LENNARD HOFSTEDE

44 SEPP KUSS

45 TONY MARTIN

46 TIMO ROOSEN

47 JONAS VINGEGAARD

MOVISTAR TEAM

51 MIGUEL ANGEL LOPEZ

52 JORGE ARCAS

53 IMANOL ERVITI

54 ENRIC MAS

55 JOSÉ ROJAS

56 ALEJANDRO VALVERDE

57 CARLOS VERONA

BORA – HANSGROHE

61 WILCO KELDERMAN

62 PATRICK GAMPER

63 PATRICK KONRAD

64 NILS POLITT

65 LUKAS PÖSTLBERGER

66 MICHAEL SCHWARZMANN

67 FREDERIK WANDAHL

AG2R CITROEN TEAM

71 BEN O’CONNOR

72 DORIAN GODON

73 JAAKKO HÄNNINEN

74 OLIVER NAESEN

75 AURÉLIEN PARET PEINTRE

76 GREG VAN AVERMAET

77 CLEMENT VENTURINI

ISRAEL START-UP NATION

81 CHRIS FROOME

82 ALEXANDER CATAFORD

83 OMER GOLDSTEIN

84 BEN HERMANS

85 RETO HOLLENSTEIN

86 ALEXIS RENARD

87 MADS WÜRTZ SCHMIDT

ASTANA – PREMIER TECH

91 ION IZAGUIRRE INSAUSTI

92 ALEX ARANBURU DEBA

93 DMITRIY GRUZDEV

94 ALEXEY LUTSENKO

95 YURIY NATAROV

96 BENJAMIN PERRY

97 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA

TEAM ARKEA – SAMSIC

101 NAIRO QUINTANA

102 WINNER ANDREW ANACONA

103 WARREN BARGUIL

104 ANTHONY DELAPLACE

105 LUKASZ OWSIAN

106 LAURENT PICHON

107 CLÉMENT RUSSO

LOTTO SOUDAL

111 TIM WELLENS

112 STEFF CRAS

113 SÉBASTIEN GRIGNARD

114 MATTHEW HOLMES

115 SYLVAIN MONIQUET

116 HARRISON SWEENY

117 BRENT VAN MOER

BAHRAIN VICTORIOUS

121 DYLAN TEUNS

122 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ

123 EROS CAPECCHI

124 SONNY COLBRELLI

125 JACK HAIG

126 MARCO HALLER

127 MARK PADUN

UAE TEAM EMIRATES

131 ANDRES CAMILO ARDILA ORDOÑEZ

132 MIKKEL BJERG

133 SVEN ERIK BYSTRØM

134 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI

135 ALEXANDER KRISTOFF

136 BRANDON MCNULTY

137 IVO OLIVEIRA

DECEUNINCK – QUICK – STEP

141 FLORIAN SENECHAL

142 SHANE ARCHBOLD

143 KASPER ASGREEN

144 JOSEF ČERNÝ

145 IAN GARRISON

146 FABIO JAKOBSEN

147 STIJN STEELS

TREK – SEGAFREDO

151 MICHEL RIES

152 JULIEN BERNARD

153 KENNY ELISSONDE

154 MATTIAS JENSEN

155 RYAN MULLEN

156 MADS PEDERSEN

157 JASPER STUYVEN

TEAM BIKEEXCHANGE

161 KEVIN COLLEONI

162 BRENT BOOKWALTER

163 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY

164 KADEN GROVES

165 DAMIEN HOWSON

166 BARNABÁS PEÁK

167 ANDREY ZEITS

TEAM DSM

171 MARCO BRENNER

172 FELIX GALL

173 CHAD HAGA

174 MARTIN ALEXANDER SALMON

175 MARTIJN TUSVELD

176 ILAN VAN WILDER

177 KEVIN VERMAERKE

B&B HOTELS P/B KTM

181 PIERRE ROLLAND

182 FRANCK BONNAMOUR

183 MAXIME CHEVALIER

184 CYRIL GAUTIER

185 ELIOT LIETAER

186 QUENTIN PACHER

187 SEBASTIAN SCHÖNBERGER

INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

191 LOUIS MEINTJES

192 JAN BAKELANTS

193 JEREMY BELLICAUD

194 THÉO DELACROIX

195 JASPER DE PLUS

196 KEVIN VAN MELSEN

197 LOÏC VLIEGEN

TEAM QHUBEKA ASSOS

201 FABIO ARU

202 SANDER ARMEE

203 CARLOS BARBERO

204 SEAN BENNETT

205MICHAEL GOGL

206 ROB POWER

207 DYLAN SUNDERLAND

