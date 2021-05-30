Giro del Delfinato 2021, startlist e partecipanti. Presenti Aru, Thomas, Geoghegan Hart, Quintana e Froome

Prenderà il via oggi il Giro del Delfinato 2021. La corsa a tappe in terra francese, come sempre, sarà il punto di partenza per i protagonisti del prossimo Tour de France. Saranno, quindi, tanti i big ai nastri di partenza. Non saranno al via Tadej Pogacar e Primoz Roglic che sono nel pieno della preparazione in vista della Grande Boucle.
La Ineos Grenadiers schiererà, tanto per cambiare, una super formazione che avrà in Geraint Thomas il capitano. Attenzione, però, alla possibilità che siano Tao Geoghegan Hart o Richie Porte ad acquisire strada facendo i galloni di leader.
La Movistar risponderà affidandosi a ciclisti di grandissimo talento come Miguel Angel Lopez, Enric Mas, Alejandro Valverde. Nel novero dei favoriti deve essere inserito anche Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), da non sottovalutare Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). C’è grande curiosità per quello che riusciranno a fare Chris Froome (Israel Start-Up Nations) e Fabio Aru (Team Qhubeka Assos)
GIRO DEL DELFINATO 2021: STARTLIST
EF EDUCATION – NIPPO
1 MICHAEL VALGREN HUNDAHL
2 WILLIAM BARTA
3 G LAWSON CRADDOCK
4 JULIEN EL FARES
5 LACHLAN MORTON
6 HIDETO NAKANE
7 LOGAN OWEN
GROUPAMA – FDJ
11 DAVID GAUDU
12 BRUNO ARMIRAIL
13 WILLIAM BONNET
14 KÉVIN GENIETS
15 MATTHIEU LADAGNOUS
16 OLIVIER LE GAC
17 VALENTIN MADOUAS
COFIDIS
21 GUILLAUME MARTIN
22 SIMON GESCHKE
23 NATHAN HAAS
24 EMMANUEL MORIN
25 ANTHONY PEREZ
26 PIERRE LUC PERICHON
27 KENNETH VANBILSEN
INEOS GRENADIERS
31 GERAINT THOMAS
32 ANDREY AMADOR
33 TAO GEOGHEGAN HART
34 MICHAL KWIATKOWSKI
35 RICHIE PORTE
36 CARLOS RODRIGUEZ CANO
37 DYLAN VAN BAARLE
JUMBO – VISMA
41 STEVEN KRUIJSWIJK
42 ROBERT GESINK
43 LENNARD HOFSTEDE
44 SEPP KUSS
45 TONY MARTIN
46 TIMO ROOSEN
47 JONAS VINGEGAARD
MOVISTAR TEAM
51 MIGUEL ANGEL LOPEZ
52 JORGE ARCAS
53 IMANOL ERVITI
54 ENRIC MAS
55 JOSÉ ROJAS
56 ALEJANDRO VALVERDE
57 CARLOS VERONA
BORA – HANSGROHE
61 WILCO KELDERMAN
62 PATRICK GAMPER
63 PATRICK KONRAD
64 NILS POLITT
65 LUKAS PÖSTLBERGER
66 MICHAEL SCHWARZMANN
67 FREDERIK WANDAHL
AG2R CITROEN TEAM
71 BEN O’CONNOR
72 DORIAN GODON
73 JAAKKO HÄNNINEN
74 OLIVER NAESEN
75 AURÉLIEN PARET PEINTRE
76 GREG VAN AVERMAET
77 CLEMENT VENTURINI
ISRAEL START-UP NATION
81 CHRIS FROOME
82 ALEXANDER CATAFORD
83 OMER GOLDSTEIN
84 BEN HERMANS
85 RETO HOLLENSTEIN
86 ALEXIS RENARD
87 MADS WÜRTZ SCHMIDT
ASTANA – PREMIER TECH
91 ION IZAGUIRRE INSAUSTI
92 ALEX ARANBURU DEBA
93 DMITRIY GRUZDEV
94 ALEXEY LUTSENKO
95 YURIY NATAROV
96 BENJAMIN PERRY
97 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA
TEAM ARKEA – SAMSIC
101 NAIRO QUINTANA
102 WINNER ANDREW ANACONA
103 WARREN BARGUIL
104 ANTHONY DELAPLACE
105 LUKASZ OWSIAN
106 LAURENT PICHON
107 CLÉMENT RUSSO
LOTTO SOUDAL
111 TIM WELLENS
112 STEFF CRAS
113 SÉBASTIEN GRIGNARD
114 MATTHEW HOLMES
115 SYLVAIN MONIQUET
116 HARRISON SWEENY
117 BRENT VAN MOER
BAHRAIN VICTORIOUS
121 DYLAN TEUNS
122 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ
123 EROS CAPECCHI
124 SONNY COLBRELLI
125 JACK HAIG
126 MARCO HALLER
127 MARK PADUN
UAE TEAM EMIRATES
131 ANDRES CAMILO ARDILA ORDOÑEZ
132 MIKKEL BJERG
133 SVEN ERIK BYSTRØM
134 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI
135 ALEXANDER KRISTOFF
136 BRANDON MCNULTY
137 IVO OLIVEIRA
DECEUNINCK – QUICK – STEP
141 FLORIAN SENECHAL
142 SHANE ARCHBOLD
143 KASPER ASGREEN
144 JOSEF ČERNÝ
145 IAN GARRISON
146 FABIO JAKOBSEN
147 STIJN STEELS
TREK – SEGAFREDO
151 MICHEL RIES
152 JULIEN BERNARD
153 KENNY ELISSONDE
154 MATTIAS JENSEN
155 RYAN MULLEN
156 MADS PEDERSEN
157 JASPER STUYVEN
TEAM BIKEEXCHANGE
161 KEVIN COLLEONI
162 BRENT BOOKWALTER
163 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY
164 KADEN GROVES
165 DAMIEN HOWSON
166 BARNABÁS PEÁK
167 ANDREY ZEITS
TEAM DSM
171 MARCO BRENNER
172 FELIX GALL
173 CHAD HAGA
174 MARTIN ALEXANDER SALMON
175 MARTIJN TUSVELD
176 ILAN VAN WILDER
177 KEVIN VERMAERKE
B&B HOTELS P/B KTM
181 PIERRE ROLLAND
182 FRANCK BONNAMOUR
183 MAXIME CHEVALIER
184 CYRIL GAUTIER
185 ELIOT LIETAER
186 QUENTIN PACHER
187 SEBASTIAN SCHÖNBERGER
INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX
191 LOUIS MEINTJES
192 JAN BAKELANTS
193 JEREMY BELLICAUD
194 THÉO DELACROIX
195 JASPER DE PLUS
196 KEVIN VAN MELSEN
197 LOÏC VLIEGEN
TEAM QHUBEKA ASSOS
201 FABIO ARU
202 SANDER ARMEE
203 CARLOS BARBERO
204 SEAN BENNETT
205MICHAEL GOGL
206 ROB POWER
207 DYLAN SUNDERLAND
Foto: LaPresse