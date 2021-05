CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Siamo giunti in chiusura. Ma prima di terminare, vogliamo ringraziarvi per aver seguito con noi tutta questa stagione di Eurolega. Un’annata lunga, difficile da prevedere, particolare, e che all’Olimpia Milano ha dato un terzo posto che è andato anche oltre le previsioni della vigilia. E ha anche dato una Final Four vietata a chi la pensava scontata. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e un augurio di felice notte!

TOP SCORER – BARCELLONA: Higgins 23; EFES: Micic 25

Nel 2019 era arrivato in finale. Nel 2020 era primo in regular season al momento dell’interruzione. E ora, nel 2021, gli sforzi di tutto questo tempo vengono premiati per la squadra di Istanbul, che per la prima volta sale sul tetto d’Europa.

FINISCE LA PARTITA! L’ANADOLU EFES E’ CAMPIONE D’EUROPA 2020-2021!

81-86 2/2 Micic, e potrebbe essere chiusa qui!

Perde 4″8 l’Efes che rischia però di perdere palla almeno due volte, Micic viene trovato, sono due liberi con 7″3 da giocare.

Time out Efes. Ataman fa lo stesso ragionamento, ovviamente, di Jasikevicius.

81-84 3/3 Kuric.

Dunston frana su Kuric che tira da tre, sono tre liberi a 12″1 dal termine. Che finale e che situazioni!

Time out Barcellona per portare il pallone nell’altra metà campo.

78-84 1/2 Micic.

78-83 Corregge a canestro Mirotic, fallo (quinto) di Davies su Micic, ma mancano 13″9. L’Efes è vicinissimo al titolo!

76-83 2/2 Larkin.

E invece la situazione è relativa a due tiri liberi per Shane Larkin su un fallo precedente. Due liberi forse decisivi con 32″7 da giocare.

Higgins fa una cosa pazzesca, non solo praticamente stoppa Singleton, ma ne provoca (forse) la persa. La revisione però riguarda il semicerchio no sfondamento.

Succede di tutto con la persa di Micic e l’errore di Kuric!

Davies sbaglia da tre, ultimo minuto e possesso forse decisivo Efes!

76-81 MICIC! E di nuovo non lo ferma nessuno! 1’22” al termine.

76-79 2/2 Higgins.

Fallo di Singleton, liberi per Higgins.

Ultimi due minuti! Con Anderson che sbaglia il canestro del potenziale +7 Efes.

74-79 MICIC! Ancora una penetrazione, neanche Davies può fermarlo! Time out Jasikevicius ed Efes che si riprende l’inerzia.

74-77 Pazzesco fade away di Singleton! 3′ alla fine!

74-75 Appoggia al vetro Davies!

72-75 Realizza l’aggiuntivo Larkin.

72-74 LARKIN! Non gli importa di avere Mirotic davanti, lui segna lo stesso e guadagna il libero aggiuntivo! Barcellona in bonus.

72-72 Realizza l’aggiuntivo Higgins, 4’03” al termine!

71-72 HIGGINS! Penetrazione imperiale, e c’è anche il fallo di Dunston. Bonus già finito per l’Efes.

69-72 MICIC! Brucia la retina dall’arco!

69-69 DAVIES PER MIROTIC! Parità alla Lanxess Arena, ed è time out a 4’56” dalla fine!

67-69 DAVIES DA TRE! -2 Barça a -5’45”!

Micic impedisce a Davies di segnare, ma commette il quarto fallo.

64-69 Larkin accelera ed è inafferrabile!

64-67 Dopo infinite correzioni Mirotic corregge a canestro!

62-67 ALLEY OOP LARKIN-SANLI! Spettacolo a Colonia!

E REPLICA SINGLETON SU MIROTIC! Meno di 8′ alla fine, quanta intensità alla Lanxess Arena!

LA STOPPATA DI GASOL SU SANLI!

62-65 Palleggio arresto e tiro di Bolmaro dai sei metri: -3 Barça!

60-65 Sarebbe 0/2 Mirotic, ma Moerman nel tentativo di togliere la palla dal canestro la tocca invece spedendola dentro. Sfortuna.

Prova a penetrare Mirotic, non segna, ma trova sia i liberi che il quarto fallo di Sanli.

Comincia l’ultimo quarto, comincia ciò che ci dirà chi sarà Campione d’Europa!

TOP SCORER – BARCELLONA: Higgins 18; EFES: Micic 15

Non è valido, e dunque 58-65 a fine terzo quarto!

Si nota come il cronometro parta parecchio tempo dopo che Mirotic prende palla.

Il tempo basta per rimessa di Calathes e canestro di Mirotic, viene però controllato il tempo e dunque la validità.

Tentato contropiede del Barcellona su brutta tripla di Larkin, il pallone viene toccato a Gasol e si valuta quanti decimi rimangano, dovrebbero essere nove.

58-65 Mirotic manda Moerman dall’altra parte di Colonia e piazza la tripla.

55-65 2/2 Beaubois.

Abrines usa in eccesso il corpo su Beaubois chiuso nell’angolo che fa vedere bene la cosa: liberi. 1’16” all’ultimo intervallo (forse) della stagione.

55-63 1/2 Gasol.

Beaubois prova a fare qualcosa col blocco di Gasol: ne esce un fallo, sono due liberi.

54-63 Micic sfugge a chiunque e poi serve Moerman per il facile appoggio.

54-61 Ancora Higgins da tre!

51-61 2/2 Dunston.

Fallo di Bolmaro che pressa in modo eccessivo Dunston, liberi per l’ex Varese.

51-59 Resa? Higgins non ne vuol sentire parlare: tripla!

48-59 Micic prende l’autostrada centrale, appoggia al vetro.

48-57 Higgins penetra, evita anche il raddoppio e appoggia. 4′ a fine terzo quarto.

46-57 Dunston riesce a evitare Gasol e a segnare di sinistra.

46-55 2/2 Kuric.

Il bonus dell’Efes non c’è più, Anderson manda Kuric in lunetta.

44-55 ANCORA LARKIN! E attenzione, perché se si accende poi non si spegne più!

44-52 Kuric non molla, si crea da solo la tripla!

41-52 Realizza l’aggiuntivo Micic.

41-51 MICIC DA TRE! E con Davies che gli frana addosso per il terzo fallo, prova la fuga l’Efes!

41-48 LARKIN! Ne combina una delle sue, penetrazione inarrestabile, appoggio e time out Jasikevicius! 6’37” da giocare nel terzo quarto.

41-46 Anderson manda in lunetta Mirotic, 2/2.

39-46 E ancora Micic, che vuole diventare il padrone della partita!

39-44 Realizza l’aggiuntivo Micic.

39-43 Micic prende la moto, segna, subisce il fallo di Davies e va in lunetta con il libero aggiuntivo.

39-41 Finta-arresto-tiro: signori, Cory Higgins!

36-41 E anche Dunston entra nella finale.

21:44 E si riparte!

21:43 Ci siamo, si sta per ricominciare!

21:39 Pochi minuti all’inizio del terzo quarto!

Una prima metà di gara intensa, a volte anche spezzettata, che ha avuto come conseguenza una durata di quasi un’ora. Cosa aspettarsi dalla ripresa? Non lo sappiamo. Ma quel che è certo è che non c’è ancora una direzione precisa. Ma attenzione ai tre falli di Sanli nell’Efes e ai tanti nel Barcellona con due falli.

TOP SCORER – BARCELLONA: Kuric, Davies 10; EFES: Sanli 10

Finisce così il secondo quarto della finale di Eurolega!

36-39 1/2 Beaubois.

Fino in fondo Beaubois, lo ferma col fallo Smits e ci sono due liberi con un secondo da giocare nel periodo.

36-38 2/2 Kuric, che fa 28/28 in stagione europea. Altro time out Efes.

Balbay fa volare giù Kuric sul blocco, liberi.

0/2 Moerman, e c’è anche invasione a rimbalzo. Ultimo possesso Barcellona nel secondo periodo.

C’è anche fallo a rimbalzo di Mirotic, il secondo per lui: liberi per Moerman.

0/2 Davies, 19 secondi da giocare nel quarto.

34-38 Tripla di Kuric, ma la vera ingenuità è di Sanli a rimbalzo con il fallo su Davies che provoca altri due liberi. E non è finita qui: è il terzo fallo di Sanli. Time out Ataman.

31-38 Rimbalzo in attacco dalla spazzatura di Moerman che appoggia.

31-36 Riesce a sbloccare il Barça Bolmaro.

29-36 2/2 Sanli, 1’22” all’intervallo.

Sanli parte, eurostep, fallo di Kuric che non prende lo sfondamento. Liberi.

29-34 Altri liberi per Larkin, altro 2/2.

29-32 E arriva anche un gran canestro di Micic, con tutto Calathes addosso, ed è il primo del match!

Fallo in attacco di Higgins vicino a canestro, è lo sfondamento su Moerman il problema. Barcellona che ha smesso di attaccare bene, e infatti c’è time out.

29-30 2/2 Larkin.

Cerca ancora la penetrazione Larkin, costretto al fallo Abrines, altri liberi. 3’50” all’intervallo.

29-28 2/2 Larkin.

Tenta la penetrazione Larkin, subisce il fallo e ci saranno due liberi.

29-26 Ancora Pleiss dall’angolo!

29-24 2/2 Higgins.

Pleiss non riesce minimamente a tenere Higgins, fallo e due liberi, oltre al bonus esaurito per l’Efes (e lo è anche del Barcellona).

27-24 2/2 Abrines.

Adesso è fallo sul tiro, di Pleiss su un incontenibile Abrines in penetrazione: liberi.

Fallo a rimbalzo di Beaubois su Kuric lontano dalla palla, non sono dunque due liberi per Mirotic, ma semplice rimessa Barça.

25-24 Virata vicino a canestro di Simon, una meraviglia tecnica per il -1!

25-22 Spara la tripla Pleiss! Ed è time out chiamato da Jasikevicius con 7’30” da giocare prima dell’intervallo.

25-19 2/2 Larkin, ora possesso Efes.

Antisportivo contro Bolmaro che cerca di fermare Larkin che stava lanciando il contropiede dell’Efes da palla persa.

25-17 Moerman tocca e corregge la tripla di Pleiss (che è all’esordio nelle intere Final Four) che stava ballando sul ferro per sbloccare di nuovo l’Efes.

Qualche momento di brutto basket, con vari falli in pochi secondi da una parte e dall’altra.

25-15 Realizza l’aggiuntivo Bolmaro.

24-15 BOLMARO! Vola fino in fondo e c’è anche il fallo!

Comincia il secondo quarto.

TOP SCORER – BARCELLONA: Davies 10; EFES: Sanli 8

Il ferro sputa fuori l’appoggio di Simon, e finisce qui un lottato primo quarto!

22-15 Kuric! Una, due, tre finte e appoggio al vetro!

20-15 Secondo fallo di Davies, segnale importante. 2/2 per Micic.

20-13 Arriva Kuric con l’appoggio, la palla che balla e il canestro: +7 Barça, è allungo!

18-13 A segno il libero del tecnico di Kuric.

Fallo tecnico contro Ataman, Jasikevicius viene trattenuto per evitare che possa compiere gesti inconsulti vista la rabbia dell’allenatore del Barcellona. Momenti a tensione altissima.

17-13 Ci pensa Higgins dall’angolo, è tripla ed è +4 Barça.

14-13 Davies guerreggia sotto canestro e alla fine segna! 2’30” alla prima sirena.

12-13 2/2 Singleton.

12-11 A segno il libero del tecnico di Larkin.

Anche Smits commette il fallo che è primo dopo il bonus, in situazione di costruzione di gioco dell’Efes. Lunetta per Singleton, ma Jasikevicius protesta in panchina, lo fa anche troppo, viene sanzionato col fallo tecnico.

12-10 Arrivano due liberi per Davies, che ne manda a bersaglio uno. Efes già in bonus.

Primo time out, che è solo televisivo, dopo sei minuti.

11-10 Gran difesa Efes, Micic serve Simon che senza difficoltà appoggia al vetro.

11-8 Ancora Davies!

Sbagliano Micic e Singleton da tre, lotta a rimbalzo, fallo Barça, rimessa Efes e fallo in attacco di Larkin con il trucco del piede sulla tripla scovato dagli arbitri.

9-8 Realizza l’aggiuntivo Davies.

8-8 Ancora Davies, che tocca verso canestro la correzione sulla tripla sbagliata da Mirotic. E c’è anche il fallo.

6-8 1/2 Sanli.

Due liberi normali per Sanli.

Larkin pesca il taglio di Sanli sulla linea di fondo, raddoppio e mannaia che cala di Claver. Si va a verificare se può essere antisportivo.

6-7 Realizza l’aggiuntivo Sanli.

6-6 Ancora Sanli! Floater da tre metri, canestro e fallo subito, ci sarà libero aggiuntivo.

6-4 2/2 Higgins.

Transizione veloce di Higgins, Simon costretto al fallo che lo manda in lunetta con due liberi a 7’10” dalla fine del primo quarto.

4-4 Micic per Sanli, ed è super palla per la parità!

4-2 Primi due anche dell’Efes, li segna Sanli appoggiando al vetro.

4-0 Rubata e schiacciata per Davies, subito gran piglio del Barcellona!

2-0 Correzione a canestro di Claver su tripla sbagliata da Mirotic.

20:30 VIA! Primo possesso Barça.

20:29 Inno dell’Eurolega, e dopo la Devotion si parte!

20:28 QUINTETTI – Barcellona: Higgins Calathes Claver Mirotic Davies; Efes: Larkin Micic Simon Singleton Sanli

20:27 Due le Final Four sia di Jasikevicius che di Ataman, mentre termina la presentazione delle squadre!

20:24 Siamo alla presentazione delle due squadre.

20:21 Siamo sempre più vicini alla Finale! Ricordiamo ancora che l’Olimpia Milano ha conquistato il terzo posto battendo il CSKA Mosca per 83-73.

20:18 Prima volta anche per una finale a porte chiuse, un evento che non ha precedenti nella storia, ma che in questa particolare situazione sanitaria si realizza alla Lanxess Arena.

20:15 Non c’era mai stata una finale con l’Efes impegnato, mentre per il Barcellona questa è l’opportunità di alzare il trofeo al cielo per la terza volta.

20:12 Nick Calathes potrebbe diventare uno degli uomini con più gap tra il primo e l’ultimo successo in finale (2011-2021). Ma quel record spetta ancora a Dino Meneghin: 11 anni. Pau Gasol è invece il giocatore più anziano a giocare una finale.

20:09 Cory Higgins, l’uomo che ha costretto Milano a giocare per il terzo posto (match vinto con il CSKA), potrebbe diventare il quarto giocatore a vincere la competizione in back to back con due squadre differenti, nel caso di Higgins 2019 CSKA ed eventualmente ora Barça, data la stagione 2020 non terminata.

20:06 Molti lati di possibile storia (di cui vi parleremo tra poco) pendono dalla parte del Barça, ma attenzione soprattutto a due uomini, Shane Larkin e Vasilije Micic, in quota Efes. Perché sono loro due che, spesso e volentieri, hanno saputo mettere insieme prestazioni da MVP nelle ultime due stagioni contro i catalani.

20:03 Può essere il momento della storia per Sarunas Jasikevicius: già leggendario come giocatore, il lituano potrebbe diventare il quarto a vincere l’Eurolega, oltre che in campo, anche da allenatore.

20:00 Buonasera a tutti. Oggi è quel giorno, quello che si attendeva da due anni. La Finale di Eurolega è a mezz’ora di distanza. La giocano Barcellona e Anadolu Efes.

Barcellona-Milano – Efes-CSKA – La presentazione

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale di Eurolega 2020-2021, in programma alla Lanxess Arena di Colonia. Da una parte il Barcellona, dall’altra l’Anadolu Efes di Istanbul.

Sarunas Jasikevicius contro Ergin Ataman, Shane Larkin contro Pau Gasol (in senso lato): questo e tanto altro nell’ultimo atto di una competizione continentale che ha davvero visto accadere tantissime cose in un’annata a volte resa complicata dal Covid-19, ma che è comunque stata portata a termine pur tra un intoppo e l’altro.

Il Barça ha sconfitto in un finale da brividi l’Olimpia Milano in semifinale, dovendo ringraziare il tiro dai sei metri di Cory Higgins per il passaggio alla finale, mentre l’Efes si è riuscito a liberare del CSKA Mosca soltanto con una gran fatica, per aver dovuto di fatto vincere due volte il match.

Da verificare, in casa catalana, la situazione di Nick Calathes, che nel finale di partita contro gli uomini di Ettore Messina si è procurato un brutto problema alla caviglia. Sembrava assenza certa oggi, e invece lo staff medico valuterà l’uso del suo play, da quale passa una bella fetta di speranze del Barcellona.

La finale tra Barcellona e Anadolu Efes inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo