Basket, Eurolega 2021: l’Olimpia Milano ha posto le basi per puntare al titolo

Si è conclusa con un terzo posto l’avventura dell’A|X Armani Exchange Milano nell’Eurolega 2020-2021. Un podio che vuol dire essere andati oltre le aspettative di inizio stagione, dove l’obiettivo dichiarato erano i playoff, ma soprattutto un risultato arrivato al termine di una corsa che ha dimostrato che Ettore Messina in questi due anni ha costruito un gruppo che se la può giocare alla pari con tutti.

La sconfitta allo scadere con il Barcellona, con la tripla di Punter che avrebbe dato quasi certamente la vittoria a Milano e la vittoria di carattere con il CSKA Mosca confermano che Milano c’è. L’Olimpia nelle due partite di Colonia ha viaggiato rispettivamente con il 47,8% e il 50,0% da tre punti, con la capacità di colpire da oltre l’arco che è un’arma che Messina ha usato in tutta la stagione, sia in Europa sia in Italia.

In difesa, invece, Hines e compagni hanno tenuto sia il Barcellona sia il CSKA Mosca sotto il 50% dal campo, obbligando i russi ieri a forzare tantissimi tentativi da oltre l’arco, mentre con i catalani nell’ultimo periodo è mancato l’attacco (11 punti a referto), mentre la difesa ha fatto il suo dovere concedendo solo 18 punti a Gasol e compagni.

Difesa e tiro da lontano sono i segni distintivi di questa Olimpia Milano e che ora Ettore Messina proverà a continuare a sfruttare per conquistare lo scudetto. Guardando, invece, alla prossima stagione il coach può affidarsi senza problemi a un gruppo coeso, che si conosce e che ha fame, ancora di più dopo aver assaporato il gusto delle Final Four. Servirà a tutti i costi un lungo da Eurolega, ma dovesse arrivare il colpo Niccolò Melli allora i biancorossi avrebbero un roster in gran parte già pronto per provare seriamente l’assalto all’Eurolega.

