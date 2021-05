F1 su TV8, GP Monaco 2021: orari, programma gara in chiaro, diretta streaming

Le strade di Montecarlo sono pronte a ospitare il Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale 2021 di Formula Uno. Sarà un nuovo capitolo del braccio di ferro iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen? Il britannico ha vinto tre volte su quattro, inchinandosi all’olandese solo a Imola. Ciononostante, il veterano inglese ha un vantaggio di soli 14 punti sul rampante giovane del Limburgo, che spera di ribaltare la tendenza proprio su una pista storicamente anomala.

Dal canto suo, la Ferrari cercherà di issarsi il più in alto possibile. Il sogno è quello di arpionare il primo podio della stagione. Charles Leclerc correrà letteralmente in casa e ambisce a effettuare un passo avanti rispetto ai quattro GP iniziali, durante i quali ha sempre concluso al 4° o al 6° posto. Al contrario Carlos Sainz è stato più altalenante, ma il sogno è quello di migliorare la quinta piazza di Imola, sinora picco del suo 2021. Riuscirà la squadra di Maranello ad approfittare delle opportunità strategiche generate dalle stradine del Principato? Il via è previsto alle ore 15.00. Ecco come fare per seguire il Gran Premio di Monaco in TV.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la gara in diretta a partire dalle ore 15.00. Il Gran Premio di Monaco è infatti uno dei cinque che, in questo 2021, saranno proposti gratuitamente live.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Monaco sarà trasmesso integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207). Sky consentirà di guardare la gara anche in 4K.

STREAMING – Il Gran Premio di Monaco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. La gara sarà visibile in streaming anche su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta della gara.

F1 – GP MONACO 2021: IL PROGRAMMA E IL PALINSESTO TV

GARA

Domenica 23 maggio, ore 15.00 – Diretta su TV8 (8 Digitale Terrestre e 121 Sky), Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky)

Foto: La Presse