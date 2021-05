Oggi domenica 23 maggio va in scena il GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino di Montecarlo. Nel Principato si arriva al momento clou della gara dopo le emozionanti qualifiche di ieri, dove i piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole position e dove si è definita la griglia di partenza. Si preannuncia una gara palpitante e avvincente tra le vie e i muretti, come sempre sarà molto difficile sorpassare e saranno determinanti le posizioni al via, lo scatto iniziale e la strategia ai box.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DI MONACO DI F1 A MONTECARLO DALLE 15.00

Charles Leclerc ha conquistato la pole position, ieri ha spinto la Ferrari ai massimi livelli. Si teme però per il cambio della sua monoposto, visto che è andato a sbattere contro le barriere. Stamattina si deciderà se sostituirlo, in questo caso retrocederà di cinque posizioni. Il monegasco, se tutto andrà per il verso giusto, sarà affiancato in prima fila dalla Red Bull di Max Verstappen, mentre alle sue spalle partiranno la Mercedes di Valtteri Bottas e l’altra Ferrari di un eccellente Carlos Sainz. Lewis Hamilton, leader del Mondiale, è soltanto settimo e sarà chiamato a una difficile rimonta. Il sette volte Campione del Mondo partirà dietro alla McLaren di Lando Norris e alla AlphaTauri di Pierre Gasly.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO GP MONACO F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 23 MAGGIO:

15.00 GP Monaco 2021 – Gara

GP MONTECARLO F1 2021: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

Diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Diretta streaming su tv8.it.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Replica su Sky Sport F1 alle ore 18.00, 20.00, 22.00, 00.30 e nel rullo notturno.

Foto: Lapresse