F1 oggi, GP Spagna 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Prende il via quest’oggi il weekend del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato iberico una giornata importante per definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e la gara domenicale.

Ci si aspetta un nuovo confronto tra la Mercedes e la Red Bull. Le Frecce Nere, grazie al britannico Lewis Hamilton, hanno battuto un colpo in Portogallo e ora in terra catalana vogliono riconfermarsi per dare una bella spallata al campionato. Dal canto suo, il team di Milton Keynes non ha alcuna intenzione di passare la mano e l’olandese Max Verstappen andrà a caccia di riscatto.

Per quanto riguarda la Ferrari, la prova di Portimao è stata al di sotto delle aspettative. La scuderia di Maranello punterà, come al solito, al ruolo di terza forza e la top-5 sarà il target. Per fare questo, però, servirà la perfezione, cosa che non c’è stata nell’appuntamento portoghese.

Di seguito il programma di oggi.

PROGRAMMA GP SPAGNA F1 2021

Venerdì 7 maggio

ore 10.05-10.50, F3, Prove libere, diretta

ore 11.30-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 13.35-14.05, F3, Qualifiche, diretta

ore 15.00-16.00, F1, Prove libere 2, diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP SPAGNA F1 2021

La copertura televisiva del GP di Spagna di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà andare in onda le dirette delle qualifiche e della gara. Non saranno trasmette le prove libere (FP1, FP2, FP3). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Sabato 8 maggio

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 8 maggio

ore 15.00, F1, Gara, diretta

