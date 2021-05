Si alza ufficialmente il sipario sul fine settimana del Gran Premio di Spagna 2021 di Formula Uno. Si corre su uno dei circuiti più conosciuti ed immancabili del calendario, il Montmelò, per una tappa che, come sempre, risulta decisamente indicativa sui valori in pista. Si inizierà come sempre con le prime due sessioni di prove libere. Alle ore 11.30 i piloti entreranno in azione per la prima sessione, quindi alle ore 15.00 si chiuderà con gli ultimi sessanta minuti delle FP2.

Cosa dobbiamo attenderci dal venerdì catalano? Gli spunti, ovviamente, non mancheranno. Per quanto visto nelle prime tre tappe dell’annata, tutto sembra portare al quarto capitolo della saga tra Mercedes e Red Bull. Le due vetture sono nettamente le migliori del lotto e, non ultimo, si sono dimostrate sempre dominanti sulla pista posizionata a pochi chilometri da Barcellona.

Dopo la tappa di Portimao si può affermare con serenità che la W12 abbia chiuso il gap nei confronti della RB16B, per cui si presenta ai nastri di partenza della gara spagnola con i favori del pronostico. Per quale motivo? Oltre al fatto che, come detto, le Frecce Nere sono ufficialmente tornate ai loro livelli, su questo tracciato Lewis Hamilton è quasi come se fosse a casa. Dopotutto è reduce da quattro successi consecutivi (sui cinque totali), con una Mercedes che, spesso, è sembrata di un altro pianeta tra le curve del Montmelò. Solo la Red Bull le è rimasta in scia in questi anni e, quindi, Max Verstappen proverà a ribadire il suo ottimo avvio di stagione.

In casa Ferrari, invece, si attende questo appuntamento con le dita incrociate, da Maranello fino ai piloti. Negli ultimi anni, infatti, le vetture di Maranello sono spesso affondate in Catalogna. Le Rosse hanno sofferto moltissimo la mancanza di carico aerodinamico, con il T3 (con la nuova chicane) che è diventato un vero e proprio rompicapo irrisolvibile, con decimi su decimi persi ai danni dei migliori. Se, invece, in questo 2021, le cose dovessero cambiare, si tratterebbe di una bella iniezione di fiducia in casa Ferrari. Sarà davvero così? Lo inizieremo a scoprire sin da oggi, con le prime due ore di lavoro delle prove libere.

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Xavi Bonilla