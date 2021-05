Oggi giovedì 20 maggio si disputano le prove libere del GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino del Principato. Inizia uno dei weekend più sentiti da parte dei piloti della massima categoria automobilistica, un evento di glamour e dal fascino indiscusso. Si parte come da tradizione il giovedì e non il venerdì, una tradizione che contraddistingue questo appuntamento rispetto a tutti gli altri della stagione. Si torna in pista a due settimane di distanza dalla prova di Barcellona.

Ad aprire le danze saranno due turni da 60 minuti ciascuno, durante i quali si potrà effettuare la messa a punto in vista di qualifiche e gara, oltre a migliorare il feeling con una pista iconica per la massima categoria automobilistica. Le Mercedes sono come sempre le favorite della vigilia, ma Lewis Hamilton dovrà stare ben attento al sempre arrembante Max Verstappen, grintoso con la sua Red Bull. Si attende la reazione di Valtteri Bottas con la seconda Freccia d’Argento.

La Ferrari cerca conferme dopo quanto visto di buono in Spagna e insegue il risultato di spessore lungo le vie cittadine. Carlos Sainz e Charles Leclerc dovranno necessariamente battere un colpo e cercare di ottenere il massimo dalle loro monoposto, su un circuito che esalta le qualità dei piloti. Leclerc correrà in casa e dovrà riscattare le delusioni degli anni precedenti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle prove libere del GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP MONACO F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 20 MAGGIO:

11.30-12.30 Prove libere 1

15.00-16.00 Prove libere 2

PROVE LIBERE GP MONACO F1 2021: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Prove libere 1-2 in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Prove libere 1-2 in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Prove libere 1-2 in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Prove libere 2 in replica su Sky Sport F1 alle ore 17.10, 20.15, 22.00, 00.00 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette/differite su TV8.

Foto: Lapresse