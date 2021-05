F1: Mercedes rinuncia ai test Pirelli del Paul Ricard per non sforare il budget cap, Ferrari prenderà il suo posto

Alla vigilia della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Monaco 2021, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno, arriva una notizia abbastanza curiosa relativa ai prossimi test Pirelli in vista del campionato 2022. La Mercedes avrebbe infatti rinunciato, secondo quanto riportato da Motorsport.com, alla due-giorni di test prevista al Paul Ricard nella prossima settimana per non rischiare di sforare il budget cap.

La casa di Stoccarda, che ha già avuto l’opportunità di provare le nuove gomme slick ribassate da 18 pollici (che verranno utilizzate nel 2022) a Imola dopo il GP dell’Emilia-Romagna, ha informato la Pirelli di non poter prendere parte alla sessione programmata in Francia per il 25 ed il 26 maggio.

Di conseguenza, la Ferrari ha colto la palla al balzo rendendosi disponibile per sostituire Mercedes e accettando l’invito della casa milanese. La scuderia di Maranello effettuerà quindi il test Pirelli relativo alle nuove gomme rain ribassate, dopo averle già provate ad inizio stagione in quel di Jerez de la Frontera.

La Rossa, che dovrebbe affrontare da programma anche un’altra sessione a Budapest dopo il Gran Premio d’Ungheria, salirà così a quota 7 giornate complessive di test Pirelli in questa stagione. Ricordiamo che Leclerc e Sainz avevano già provato i nuovi pneumatici da 18 pollici per tre giornate a Jerez e per una in Bahrain.

Foto: Lapresse