Equitazione, Piazza di Siena 2021: due vittorie per gli azzurri in gara. Tutti i risultati di giovedì 27 maggio

E’ iniziata quest’oggi l’edizione 2021 di Piazza di Siena, tradizionale rassegna di equitazione, dove si sono svolte ben tre gare internazionali, che hanno visto i migliori cavalieri del mondo darsi battaglia a Roma, con gli italiani che si sono distinti, ottenendo piazzamenti importanti. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata.

DeNiroBootCo: subito una vittoria azzurra nella mattinata, con Filippo Marco Bologni che in sella al suo Quidich de La Chavee ha completato il percorso in 64 secondi netti, precedendo in classifica il forte belga Jerome Guery, che su Great Britain ha fermato il cronometro dopo 65.65; terza piazza per Antonio Maria Garofalo, insieme a Presley Degli Assi, con 66.93.

Selleria equipe: tre italiani nelle prime tre posizioni, con Roberto Turchetto davanti a tutti dopo le due fasi, totalizzando il crono di 26.25 secondi insieme a My Cool Passion, con Francesco Turturiello che si è accontentato della seconda posizione, fermando il tempo in 26.53 su Quite Balou. Podio anche per Paolo Paini, accompagnato da Chaccolie, in una gara che ha visto partecipare anche il campione olimpico di Pechino 2008 Eric Lamaze, quinto insieme a Chacco Kid.

Land Rover: a spezzare il dominio italiano ci ha pensato dunque lo statunitense Kent Farrington, insieme al suo Creedance, bloccando il tempo in appena 57.84, davanti al francese Kevin Staut, tra i favoriti del Gran Prix di domenica, che su Visconti Du Telman non è andato oltre i 59.38 secondi. Terzo il britannico Harry Charles, con 60.36 in sella a Valkiry de Zance, mentre il miglior italiano è risultato Filippo Marco Bologni, quarto con Diplomat, confermando una grande condizione. Presenti anche alcuni volti noti, tra cui il tedesco Marcus Ehning (sesto), il belga Olivier Philippaerts (decimo), l’azzurro Emanuele Gaudiano (quattordicesimo) e lo svizzero Steve Guerdat (diciottesimo).

Foto: LiveMedia / Giancarlo Dalla Riva