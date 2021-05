Tutto è pronto dal Red Bull Ring per la seconda 4h dell’European Le Mans Series, il principale campionato europeo riservato alle GT ed ai prototipi. Le emozioni non sono mancate lo scorso 18 aprile quando, nella modificata pista di Barcellona, abbiamo assistito alla prima prova stagionale. LMP2, LMP3 e GTE si preparano per scendere in pista in Austria, circuito che nel 2019 e nel 2020 non è stato inserito nei piani della categoria.

Per la quattro ore di domenica sono molti i protagonisti pronti a giocarsi il successo. WRT, formazione belga che ha primeggiato in Spagna, cerca conferme dopo la perfetta prestazione ottenuta il mese scorso. Il polacco Robert Kubica, accompagnato dal cinese Yifei Ye e dall’elvetico Louis Deletraz, è pronto a confermarsi al vertice della categoria con la propria Oreca #42.

United Autosports, squadra che ha dominato l’opening round del FIA World Endurance Championship a Spa-Francorchamps, appare al momento la principale rivale della storica compagine di Audi nel mondo GT e turismo. Tom Gamble/Jonathan Aberdein/Phil Hanson #22, terzi al Montmelò e Job van Uitert/Manuel Maldonado/Nico Jamin #32 inseguono la prima gioia del 2021 a Zeltweg, località che vide United svettare nel 2017.

Per la gara in Stiria attendiamo una risposta anche da G-Drive Racing #26 e da Duqueine Team #30, rispettivamente con Roman Rusinov/Franco Colapinto/Nyck de Vries e con da Rene Binder/Memo Rojas/Tristan Gommendy.

Per la 4h del Red Bull Ring occhi puntati sui tre alfieri del Panis Racing. Will Stevens/Gabriel Aubry/Julien Canal #65, secondi nel primo atto, potrebbero dire la loro in Austria in una location che spesso ci ha regalato delle sfide interessanti.

United Autosports cerca risposte anche in LMP3 dopo la batosta di Barcellona. Wayne Boyd/Robert Wheldon/Edouard Cauhaupé #2 e James McGuire/Duncan Tappy/Andrew Bentley #3 sono mancati all’appello in Spagna, competizione vinta dal tridente del Cool Racing. Nicolas Maulini/Matthew Bell/Niklas Kruetten #19 hanno le carte in regola per rifarsi in Austria, pista che spesso ha visto tra i primi anche l’Eurointernational con Andrea Dromedari/Cem Bolukbasi/Joey Alders #11.

In LMP3 attenzione anche ad Laurents Hörr/Alain Berg (DKR Engineering #4) e sulla Ligier #14 dell’Inter Europol Competition. I polacchi sono pronti a far bene con Mattia Pasini, in gran forma all’esordio con le quattro ruote lo scorso aprile. L’ex centauro, attualmente impegnato con Sky Sport MotoGP per il commento del Motomondiale, non ha sfigurato nel primo impegno in pista nelle competizioni endurance. Il romagnolo avrà ancora accanto Gustas Grinbergas ed il giovane Mateusz Kaprzyk, nuovo volto della squadra. Cambia anche l’equipaggio della gemella #13 con l’ingresso di Ulysse de Pauw insieme ai confermati Martin Hippe/Ugo De Wilde.

Ferrari cerca il bis in GTE dopo aver dominato al Montmelò. Spirit of Race si ripresenta in pista con Duncan Cameron/Matthew Griffin/Aaron Scott #55, mentre ci auguriamo di vedere all’opera anche al 488 GTE #83 di AF Corse. Quest’ultima, a segno a Spa-Francorchamps nel Mondiale in GTE-Am, non ha corso a Barcellona in seguito alla positività di due dei tre piloti iscritti. Emmanuel Collard/François Perrodo/Alessio Rovera #83 sfidano dunque le Rosse di Iron Lynk e la Ferrari #45 di KWM Motorsport.

Cambi in vista per Porsche ed Aston Martin, nuovamente iscritte con due 911 RSR-19 ed una Vantage AMR. I tedeschi vedono l’arrivo dall’America di Cooper McNeil. Il vincitore della 12h di Sebring 2021 sarà al via con la vettura #77 del Proton Competition, realtà con cui gareggia negli USA nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Lo statunitense sarà al volante con il socio d’affari Christian Ried e con il pilota ufficiale Porsche Gimmi Bruni.

Assente, per la partecipazione alla prova di Mid-Ohio dell’IMSA, il britannico Ross Gunn sull’Aston Martin di TF Sport. Quest’ultimo, iscritto con John Hartshorne ed Ollie Hancock, sarà sostituito dallo scozzese Jonny Adam, vincitore della 24h di Le Mans 2020 nella classe GTE-Am proprio con l’équipe britannica.

Appuntamento alle 11.00 di domenica per il semaforo verde della 4h del Red Bull Ring, secondo atto dell’European Le Mans Series 2021.

