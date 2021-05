DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: obiettivo Q2 per Valentino Rossi. FP3 dalle 9.55

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.23 il pilota con più successi nel Gran Premio di Spagna è Valentino Rossi, capace di imporsi ben 7 volte (2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2016). Per dare un’idea della superiorità del pesarese, si pensi che nessun altro centauro è ancora stato in grado di superare la quota di 4 affermazioni, raggiunta esclusivamente da Michael Doohan (1991, 1992, 1994, 1996).

9.20 EDIZIONI DEL GP DI SPAGNA (TOP CLASS)

33 Jerez de la Frontera

12 Jarama

8 Montjuic

9.18 Nel corso degli anni è, ovviamente, anche cambiato il tracciato. In principio si gareggiava sul famigerato Circuito del Montjuic, ricavato all’interno dell’omonimo parco della città di Barcellona. Quindi sul finire degli anni ’60 è cominciata un’alternanza con Jarama. L’autodromo permanente nei pressi di Madrid è poi diventato teatro esclusivo dell’appuntamento dalla seconda metà degli anni ‘70. Dopodiché, dalla fine degli anni ’80 il Gran Premio di Spagna è sempre stato ospitato da Jerez de la Frontera

9.14 Va tuttavia rimarcato come la classe regina non sia sempre stata protagonista dell’evento. Difatti si sono disputate diverse edizioni della gara prive di 500cc. La top class ha affrontato il Gran Premio di Spagna tra il 1951 e il 1955, tra il 1968 e il 1973, nonché dal 1978 a oggi (eccezion fatta per il 1981). Pertanto, quella di domenica sarà l’edizione numero 54 della storia per quanto riguarda la 500cc e la MotoGP.

9.11 La gara del GP di Spagna è stata presente nel calendario iridato in quasi tutte le edizioni della storia. Lo testimonia il fatto che dal 1949 a oggi l’appuntamento non si sia corso solo sette volte, l’ultima delle quali nel lontano 1960. Dunque, il GP non ha mai mancato l’appuntamento negli ultimi 60 anni, evitando la cancellazione anche durante il Covid.

9.09 Al momento dunque solo Bagnaia e Morbidelli sarebbero qualificati per la Q2 del pomeriggio. Gli altri italiani dovranno cambiare marcia.

9.05 La classifica combinata dei tempi dopo le prove libere del venerdì.

1 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.301 22 1’37.209 17

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.344 5 1’37.387 18 0.178 0.178

3 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’38.204 13 1’37.646 16 0.437 0.259

4 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’38.492 18 1’37.704 8 0.495 0.058

5 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.434 15 1’37.726 20 0.517 0.022

6 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’38.484 19 1’37.775 17 0.566 0.049

7 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.398 17 1’37.816 17 0.607 0.041

8 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’38.706 11 1’37.847 18 0.638 0.031

9 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’38.397 14 1’37.888 16 0.679 0.041

10 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.013 19 1’37.896 19 0.687 0.008

11 6 S.BRADL GER Honda HRC HONDA 1’38.764 19 1’37.939 13 0.730 0.043

12 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.871 19 1’37.965 16 0.756 0.026

13 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’38.484 14 1’38.040 18 0.831 0.075

14 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’38.433 18 1’38.115 20 0.906 0.075

15 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’39.531 17 1’38.274 17 1.065 0.159

16 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’38.291 19 1’38.295 10 1.082 0.017

17 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’39.054 19 1’38.462 18 1.253 0.171

18 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’39.110 20 1’38.516 18 1.307 0.054

19 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’38.630 17 1’38.594 14 1.385 0.078

20 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’38.819 19 1’38.618 17 1.409 0.024

21 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’39.299 11 1’38.698 4 1.489 0.080

22 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’39.825 19 1’38.713 17 1.504 0.015

23 53 T.RABAT SPA Pramac Racing DUCATI 1’39.502 18 1’39.023 12 1.814 0.310

9.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle FP3 del GP di Spagna 2021 di MotoGP a Jerez.

Il programma del GP Spagna (1° maggio) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera i piloti e i team dovranno definire gli assetti per entrare nella Q2 e giocarsi poi tutte le carte per la conquista della pole-position.

M1 pronte a lasciare il segno anche sull’asfalto dell’Andalusia. Il francese Fabio Quartararo arriva con due vittorie consecutive in tasca e qui vinse le prime due gare del 2020 in maniera autorevole. I presupposti per allungare la striscia vincente ci sono e la testa del transalpino, per quanto fatto vedere a Losail (Qatar) e a Portimao (Portogallo), sembra essere quella giusta.

Ci si aspetta una prova di maturità da parte della Ducati e di Francesco “Pecco” Bagnaia. Il layout iberico non è mai stato tradizionalmente favorevole alla Rossa: la potenza del motore e le capacità in accelerazione della moto di Borgo Panigale non hanno trovato modo di esprimersi in passato su questa pista che esalta altre peculiarità. Tuttavia, Bagnaia sa di avere dalla sua una guida efficace anche qui, come dimostrato dal miglior tempo delle prove libere di ieri.

Una giornata importante per Valentino Rossi. I primi tre round iridati sono stati un disastro per il “Dottore” e la caduta di Portimao ha un po’ suggellato le difficoltà del centauro di Tavullia. Nell’amata Jerez Valentino spera di ritrovarsi, su un tracciato sul quale si è imposto in nove circostanze, andando a podio in altre sette circostanze. Il day-1 è stato deludente e la speranza è quella di invertire il trend.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.55 con la FP3, mentre le qualifiche inizieranno alle 14.10, precedute dalla FP4 delle ore 13.30. Buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press