MotoGP, GP Spagna 2021. Nella FP3 svetta Nakagami. 15° Valentino Rossi. Violenta caduta di Marc Marquez

A Jerez de la Frontera è andata in archivio anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di MotoGP, al termine della quale sono stati stabiliti i dieci piloti che questo pomeriggio avranno il diritto di accedere direttamente al Q2, evitandosi così le forche caudine del primo turno di qualifiche. La combinazione rappresentata dalle temperature più fresche rispetto al pomeriggio di venerdì e dalla pista più gommata di quanto non lo fosse ieri, ha consentito un miglioramento di massa.

Alfine, il tempo più rapido in assoluto viene realizzato da Takaaki Nakagami, unico a ottenere un crono valido al di sotto del muro dell’1’37”. Il giapponese ha concluso un giro in 1’36”985, anche se va rimarcato come Franco Morbidelli avesse completato una tornata in 1’36”684, cancellato però per aver attivato il sensore dei track limits. Il centauro romano si è dovuto “accontentare” del settimo posto provvisorio, che gli è valso comunque l’ingresso diretto al Q2, dove sono entrati anche i compagni di marca Fabio Quartararo e Maverick Viñales.

Dunque in netta ripresa la Honda, poiché oltre Nakagami anche Stefan Bradl ha svettato nella classifica finale. Niente da fare, invece, per Marc Marquez, il quale però si è reso protagonista di una brutta caduta che lo ha portato a impattare violentemente contro le barriere. Fortunatamente, il braccio destro non dovrebbe aver sofferto. Bene anche la Suzuki, che riesce a portare entrambe le moto direttamente al Q2. Si conferma al vertice Aprilia (5° Aleix Espargaro). In leggera ritirata, invece, la Ducati. Francesco Bagnaia e Johann Zarco concludono la classifica combinata rispettivamente in ottava e nona piazza.

Valentino Rossi si è migliorato, ma sarà l’unico pilota Yamaha a dover prendere parte al Q1. Il Dottore ha realizzato il 15° tempo. Con lui, i nomi più altisonanti a dover partecipare al turno preliminare delle qualifiche, sono ovviamente il già citato Marc Marquez e Jack Miller.

GP SPAGNA MOTOGP – CLASSIFICA COMBINATA FP

POS PILOTA MOTO TEMPO 1 NAKAGAMI Takaaki Honda 1’36″985 2 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’37″010 3 BRADL Stefan Honda 1’37″026 4 MIR Joan Suzuki 1’37″036 5 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’37″049 6 MORBIDELLI Franco Yamaha 1’37″083 7 VIÑALES Maverick Yamaha 1’37″083 8 BAGNAIA Francesco Ducati 1’37″136 9 ZARCO Johann Ducati 1’37″157 10 RINS Alex Suzuki 1’37″178 11 MILLER Jack Ducati 1’37″188 12 MARQUEZ Marc Honda 1’37″354 13 BINDER Brad Ktm 1’37″360 14 MARQUEZ Alex Honda 1’37″642 15 ROSSI Valentino Yamaha 1’37″704 16 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’37″710 17 ESPARGARO Pol Honda 1’37″753 18 MARINI Luca Ducati 1’37″771 19 SAVADORI Lorenzo Aprilia 1’37″814 20 BASTIANINI Enea Ducati 1’37″871 21 PETRUCCI Danilo Ktm 1’37″934 22 RABAT Tito Ducati 1’38″413 23 LECUONA Iker Ktm 1’38″501

Foto: MotoGPpress.com