Si è completata la prima fase dei Mondiali di doppio misto 2021 di curling: Amos Mosaner e Stefania Constantini, che nel pomeriggio avevano qualificato l’Itali alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 in questa specialità, in serata hanno superato anche la Corea del Sud per 8-6, chiudendo al terzo posto nel Gruppo A.

Gli azzurri affronteranno, nei play-off per accedere alle semifinali, la Norvegia domani alle 11.00 ora italiana, mentre nell’altra sfida che mette in palio un posto nel penultimo atto si fronteggeranno Canada e Svizzera. Sono già in semifinale, invece, Svezia e Scozia.

Questi sei Paesi hanno già centrato la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, alle quali prenderanno parte anche la Cina, in quanto Paese ospitante, e la vincente dello spareggio tra le quarte classificate dei due gironi della prima fase, ovvero Stati Uniti e Repubblica Ceca.

Retrocedono invece le formazioni classificatesi all’ultimo posto nei due raggruppamenti, ovvero Spagna ed Estonia, mentre sempre domani ci saranno gli spareggi per determinare le altre due Selezioni che retrocederanno: le sfide saranno Ungheria-Finlandia e Giappone-Corea del Sud, ovviamente chi vince si salva.

