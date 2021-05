Dopo la terribile caduta nel Giro di Polonia, Fabio Jakobsen è tornato in gruppo prima al Giro di Turchia ed ora è impegnato alla Volta ao Algarve. Il ciclista olandese, però, è tornato proprio su quell’incidente e sull’incontro avvenuto nei giorni scorsi con Dylan Groenewegen, colui che provocò il bruttissimo scontro contro le transenne della Deceuninck-Quick Step.

Sembrava essere stato un incontro pacifico e che si era risolto in maniera positiva. Invece dalle parole di Jakobsen si è capito che non c’è stato un lieto fine nella chiacchierata con il corridore della Jumbo-Visma: “Sono stato sorpreso nel leggere i commenti fatti da Dylan Groenewegen riguardo il nostro recente incontro L’incontro era stato organizzato per cercare di raggiungere una opinione condivisa riguardo l’incidente dello scorso agosto in Polonia. Inoltre, il contenuto di questo incontro sarebbe dovuto restare confidenziale, tra noi due e i nostri team legali. Sono deluso che Dylan abbia parlato pubblicamente di questo incontro e personalmente non lo farò”.

Jakobsen entra nei dettagli e specifica che Groenewegen non si è scusato: “Vorrei comunque mettere una cosa in chiaro, Dylan non ha offerto le sue scuse personali e non ha mostrato la volontà di assumersi alcuna responsabilità per le sue azioni. Personalmente vorrei ancora riuscire a trovare un accordo con Dylan, ma per ballare bisogna essere in due”.

Il corridore della Deceuninck concude: “Ulteriori azioni saranno ora intraprese dai miei consulenti legali e per questo motivo non potrò fare alcun commento ulteriore”.

