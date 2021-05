Ultima chiamata per gli azzurri della canoa velocità che vogliono ancora provare ad ottenere un biglietto per i Giochi di Tokyo: dopo le qualificazioni olimpiche europee che si sono tenute a Szeged, in Ungheria, l’ultima opportunità per andare ai Giochi sarà a disposizione degli atleti a Barnaul, in Russia, giovedì 20 e venerdì 21 maggio, in occasione delle qualificazioni olimpiche mondiali.

Giovedì 20 si disputeranno batterie e semifinali, mentre venerdì 21 andranno in scena le finali: l‘Italia sarà della partita con Andrea Schera nel K1 1000 maschile, con Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile ed infine con Agata Fantini nel K1 500 femminile. Il numero di posti a disposizione per i Giochi, infatti, sarà estremamente ridotto: soltanto il vincitore di ogni gara avrà accesso alle Olimpiadi. Per effetto di queste limitazioni, i pass totali in palio saranno soltanto sei.

Le sei specialità in programma, infatti, saranno quelle riguardanti le barche singole: K1 200 maschile, K1 1000 maschile, C1 1000 maschile, K1 200 femminile, K1 500 femminile e C1 200 femminile. Ci sono pochi calcoli da fare: a Barnaul, in Russia, venerdì 21 maggio, bisognerà vincere per andare alle Olimpiadi di Tokyo.

Va ricordato che l’Italia ha qualificato finora per i Giochi (pass non nominali) durante i Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo le qualificazioni olimpiche su base europea, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo.

Foto: comunicato stampa Federcanoa