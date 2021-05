Canoa velocità, Carlo Tacchini in finale col miglior tempo nel C1 1000 alle qualificazioni olimpiche!

Sono scattate stamattina a Szeged, in Ungheria, le qualificazioni olimpiche su base europea della canoa velocità: subito in acqua tre azzurri e le notizie migliori arrivano da Carlo Tacchini, che passa direttamente alla finale di domani col miglior crono assoluto nel C1 1000 maschile. Dovranno passare dalle semifinali della tarda mattinata, invece, Andrea Schera nel K1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile.

Nel C1 1000 maschile la lotta è serrata per l’unico pass olimpico a disposizione domani: Carlo Tacchini vince in rimonta la prima batteria e fissa il miglior crono assoluto in 4’00″15, andando a precedere il magiaro Andras Bodonyi, secondo a 2″70, e l’ucraino Pavlo Altukhov, terzo a 4″26.

Oltre ai tre atleti appena citati, sono già alla finale di domani dalla seconda batteria il moldavo Serghei Tarnovschi, primo in 4’02″45, davanti al bielorusso Maksim Piatrou, secondo a 1″43, ed al russo Ilia Shtokalov, terzo a 3″26. Gli ultimi tre finalisti arriveranno dalla semifinale odierna.

Semifinali dalle quali dovrà passare nel K1 1000 maschile Andrea Schera, autore comunque di una prestazione molto buona (quinto crono assoluto) nella prima batteria, nella quale viene preceduto di 0″44 soltanto dal danese Rene Holten Poulsen, vincitore in 3’40″14 e già qualificato alla finale di domani, dove saranno in palio due pass per i Giochi.

Nella tarda mattinata tornerà in acqua anche Agata Fantini nel K1 500 femminile, quarta questa mattina nella terza batteria con il tempo di 2’00″60 (ottavo assoluto), a 3″79 dalla lusitana Joana Vasconcelos, che domina e va direttamente in finale. Ultimo atto che domani metterà in palio due pass olimpici.

