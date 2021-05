Canoa velocità, anche Andrea Schera ed Agata Fantini vanno in finale nelle qualificazioni olimpiche!

Sono proseguite in tarda mattinata a Szeged, in Ungheria, le qualificazioni olimpiche su base europea della canoa velocità: dopo Carlo Tacchini, che già nelle batterie era passato direttamente alla finale di domani col miglior crono assoluto nel C1 1000 maschile, nelle semifinali appena disputate sono passati all’ultimo atto anche Andrea Schera nel K1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile.

Nella prima semifinale del K1 1000 maschile Andrea Schera vince in 3’35″60, andando a precedere il norvegese Lars Magne Ullvang, secondo a 0″90, e lo sloveno Jost Zakrajsek, terzo a 1″20, i quali passano in finale con l’azzurro e domani prenderanno parte alla contesa per i due pass per i Giochi.

Questo l’elenco completo dei finalisti: Jost Zakrajsek (Slovenia), Bartosz Stabno (Polonia), Andrea Schera (Italia), Bojan Zdelar (Serbia), Rene Holten Poulsen (Danimarca), Artuur Peters (Belgio), Guillaume Burger (Francia), Lars Magne Ullvang (Norvegia) e Miroslav Kirchev (Bulgaria).

Nella prima semifinale del K1 500 femminile centra il terzo posto, l’ultimo utile per il passaggio in finale, Agata Fantini, che chiude a 0″39 dalla slovacca Mariana Petrusova, la quale vince in 1’53″11, mentre è seconda a 0″33 la croata Anamaria Govorcinovic. Domani le tre saranno della partita in finale per i due pass olimpici.

Questo l’elenco completo delle finaliste: Agata Fantini (Italia), Justyna Iskrzycka (Polonia), Mariana Petrusova (Slovacchia), Jule Marie Hake (Germania), Svetlana Chernigovskaya (Russia), Joana Vasconcelos (Portogallo), Isabel Contreras (Spagna), Anamaria Govorcinovic (Croazia) e Maria Virik (Norvegia).

Nel C1 1000 maschile, specialità in cui Carlo Tacchini si era già qualificato per la finale nelle batterie del mattino, l’unica semifinale vede il passaggio all’ultimo atto del lituano Vadim Korobov, primo in 4’01″67, dello slovacco Matej Rusnak, secondo a 0″82, e del romeno Constantin Diba, terzo a 1″99. Domani sarà in palio l’unico pass olimpico.

Questo l’elenco completo dei finalisti: Matej Rusnak (Slovacchia), Ilia Shtokalov, (Russia), Andras Bodonyi (Ungheria), Serghei Tarnovschi (Moldavia), Carlo Tacchini (Italia), Maksim Piatrou (Bielorussia), Pavlo Altukhov (Ucraina), Vadim Korobov (Lituania) e Constantin Diba (Romania).

Foto: comunicato stampa Federcanoa