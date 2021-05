Calendario Final Six Scudetto ginnastica artistica: orari, tv, programma, streaming 15-16 maggio

Nel weekend del 15-16 maggio andrà in scena la Final Six della Serie A 2021 di ginnastica artistica: al PalaVesuvio di Napoli si assegnano gli Scudetti del massimo campionato italiano a squadre. Dopo le tre tappe di regular season, disputate tra marzo e aprile, la competizione giunge al suo epilogo più atteso: le migliori sei squadre si fronteggeranno per conquistare il tricolore femminile e quello maschile.

Sabato spazio alle semifinali: due gironi da tre squadre ciascuno, ogni formazione con 2 atlete per attrezzo, le due vincitrici e la migliore seconda classificata accedono alla finale. Domenica si incroceranno dunque tre squadre nell’atto conclusivo che deciderà chi saranno i Campioni d’Italia. Si adotta la formula speciale degli scontri diretti: in finale ogni formazione schiera tre atleti per attrezzo, chi vince la sfida ottiene 3 punti, il secondo posto ne vale 2, il terzo 1. Chi avrà più punti al termine della gara vincerà lo scudetto.

La Brixia Brescia è la grande favorita al femminile e vuole confermare il proprio dominio: Vanessa Ferrari, Giorgia Villa, Alice D’Amato, Martina Maggio, Angela Andreoli hanno trascinato la squadra fino a questo punto e puntano a chiudere in bellezza. Civitavecchia, Juventus Nova Melzo e Giglio Montevarchi proveranno a impensierire la Leonessa. Al maschile il discorso è più equilibrato con Pro Patria Bustese, Giovanile Ancona, Virtus Pasqualetti Macerata, Ares che possono ambire al colpaccio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Final Six della Serie A 2021 di ginnastica artistica, l’appuntamento che assegna gli scudetti a squadre al PalaVesuvio di Napoli.

CALENDARIO FINAL SIX SCUDETTO SERIE A GINNASTICA: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 15 MAGGIO:

16.00-18.20 (circa) Semifinali (maschile e femminile)

DOMENICA 16 MAGGIO:

16.45-19.50 (circa) Finali (maschile e femminile)

COME VEDERE LA SERIE A DI GINNASTICA IN DIRETTA TV E STREAMING

SEMIFINALE DI SABATO:

Diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FINALE DI DOMENICA:

Diretta tv sul Nove e su Eurosport dalle ore 18.15.

Diretta streaming su nove.tv, Discovery+, Eurosport Player dalle ore 18.15.

Diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica dalle ore 16.40.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi