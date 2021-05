Siamo ormai ai titoli di coda della Serie A 2020-2021 di calcio femminile: tra domani e domenica si disputerà la ventiduesima e ultima giornata del massimo campionato italiano. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend.

Saranno due le partite che apriranno il turno e sono quelle che decreteranno l’ultimo verdetto: alle ore 12.30 di domani, infatti, Napoli e San Marino Academy si sfideranno a distanza per evitare la retrocessione. Le partenopee hanno un punto di vantaggio sulle sanmarinesi e sono padrone del loro destino: se batteranno la Roma saranno automaticamente salve; in caso contrario, l’Academy, battendo la Fiorentina, compierebbe il sorpasso e spedirebbe le campane in B. Alle ore 15.00 match tra Florentia San Gimignano e Pink Bari: le toscane vogliono difendere il settimo posto in classifica, mentre le pugliesi sono già retrocesse.

La giornata di domenica si aprirà alle ore 12.30 con il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Le bianconere hanno già festeggiato il quarto scudetto consecutivo e scenderanno in campo con l’obiettivo storico di centrare l’en plein: 22 vittorie su 22. Alle ore 15.00 il Milan saluterà il campionato ospitando l’Hellas Verona: le rossonere, grazie al pareggio dello scorso turno contro il Sassuolo, hanno conquistato il secondo posto e la conseguente qualificazione in Champions League e potranno giocare questo match con leggerezza. Allo stesso orario in campo anche Empoli e Sassuolo: destino già deciso per entrambe, che chiuderanno rispettivamente al sesto e terzo posto. Di seguito il calendario completo del turno.

CALENDARIO 22ª GIORNATA

Sabato 22 maggio

Ore 12.30: Napoli-Roma

Ore 12.30: San Marino Academy-Fiorentina

Ore 15.00: Florentia San Gimignano-Pink Bari

Domenica 16 maggio

Ore 12.30: Juventus-Inter

Ore 15.00: Empoli-Sassuolo

Ore 15.00: Milan-Hellas Verona

Foto: Claudio Benedetto – LPS