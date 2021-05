La Nazionale di Roberto Mancini si è riunita questa mattina al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (Cagliari) per il primo allenamento in vista dei Campionati Europei che cominceranno fra poco più di due settimane. Il primo impegno per mettere un po’ di minuti nelle gambe si terrà venerdì contro San Marino alla Sardegna Arena.

Quest’oggi è stata l’occasione per poter osservare le condizioni fisiche di alcuni giocatori arrivati acciaccati dai loro ultimi impegni con le squadre di club. Marco Verratti è l’uomo su cui ci si focalizza di più: ad inizio mese ha riportato una lesione del legamento collaterale del ginocchio destro e si ipotizzava un’assenza dai campi che andava dalle quattro alle sei settimane, che lo avrebbe messo a rischio in vista della competizione continentale che per l’Italia comincerà il prossimo 11 giugno contro la Turchia.

Il medico della Nazionale Andrea Ferretti si è però mostrato ottimista al termine dell’allenamento, come riportato sul portale della FIGC: “Il suo ginocchio non va male. Si può considerare anche eventualmente l’ipotesi di un impiego ad Europeo avviato, si devono però fare delle valutazioni“. Parole che fanno tirare un sospiro di sollievo per uno dei perni fondamentali del centrocampo di Mancini, anche se bisognerà capire quando potrà essere utilizzato.

Ferretti si è poi espresso sulle altre condizioni di altri acciaccati: “Quello che sta meglio è Acerbi, poi stiamo tenendo sotto controllo le condizioni di Sensi e Raspadori. Spinazzola e Pellegrini arrivano da infortuni relativamente più datati. È importante il fatto che i club ci abbiano fornito indicazioni fondamentali sulle condizioni dei giocatori“.

Foto: LaPresse