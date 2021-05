Berrettini-Millman oggi, Internazionali Roma: orario, tv, programma, streaming

Torna in campo Matteo Berrettini al Foro Italico di Roma. Il padrone di casa (a tutti gli effetti) prosegue i suoi Internazionali d’Italia con la sfida all’australiano John Millman, con il quale non ci sono precedenti, nel tentativo di qualificarsi per gli ottavi di finale del Masters 1000 italiano.

Tre finali ATP in carriera, due a livello 250 e una a livello 500, Millman ha esordito superando il serbo Dusan Lajovic, mentre per Berrettini è arrivata la vittoria in rimonta con il georgiano Nikoloz Basilashvili, dopo un primo set in cui si è sentita chiara e forte la stanchezza del viaggio da Madrid a Roma e la necessità di tornare in campo in maniera piuttosto rapida. Ma il livello del romano si è visto eccome, soprattutto nei momenti decisivi, che ha padroneggiato da par suo. Il numero 9 del mondo cerca di arrivare per la terza volta al terzo turno nella sua città.

Il match tra Matteo Berrettini e John Millman sarà il quarto e penultimo dalle ore 10:00 sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021

CAMPO CENTRALE

Ore 10:00 Thiem (AUT) (4)-Fucsovics (HUN) – 2° turno uomini

a seguire Sorribes Tormo (ESP)-Sabalenka (BLR) (7) – 2° turno donne

Non prima delle ore 14:00 S. Williams (USA) (8)-Podoroska (ARG) – 2° turno donne

a seguire Matteo Berrettini (ITA) (9)-John Millman (AUS) – 2° turno uomini

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (canale 201)

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport