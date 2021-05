Beach volley, World Tour 2021 Sochi. Azzurri ko nelle qualificazioni. Domani Rossi/Carambula e Menegatti/Orsi Toth puntano Tokyo

Si ferma nelle qualificazioni il cammino delle tre coppie azzurre iscritte al torneo 4 stelle di Sochi in Russia che non erano inserite nel tabellone principale. Due coppie out al primo turno, una al secondo e dunque saranno solo tre da domani le coppie azzurre nel main draw di un torneo decisivo per la qualificazione a Tokyo.

Si è fermato subito in campo femminile il cammino della coppia femminile Bianchin/Scampoli, sconfitta 2-0 dalle olandesi Van Driel/Van Driel. Azzurre competitive nel primo set, perso 21-19 e battute nettamente nel secondo parziale: 21-14. Tra gli uomini niente da fare per i debuttanti (in coppia) Ranghieri/Viscovich, sconfitti nettamente 2-0 (21-13, 21-12) al termine di una gara a senso unico dai giovani promettente svedesi Ahman/Hellvig.

Era iniziata bene, invece, l’avventura degli azzurri Windisch/Cottafava che, nel primo turno delle qualificazioni, hanno superato nettamente 2-0 (21-17, 21-13) i lettoni Rinkevics/Bedritis. Nel secondo turno, però, la coppia azzurra è stata sconfitta in due set dagli austriaci Seidle/Waller non senza qualche rimpianto. Perso nettamente 21-14 il primo set, gli italiani si sono trovati anche avanti nel secondo parziale ma sono stati sconfitti ai vantaggi con il punteggio di 24-22.

Tre, dunque, le coppie italiane in tabellone principale, due delle quali potrebbero chiudere il discorso della qualificazione ai Giochi di Tokyo. In campo maschile fari puntati su Enrico Rossi e Adrian Carambula che, nella semifinale del girone, se la vedranno alle 13.50 con i brasiliani Andre/George, il cui ultimo podio risale a due anni fa (secondo posto ad Espinho) e che a Cancun hanno ottenuto due noni e un 17mo posto. Tra le due coppie un solo precedente, poco più di due anni fa, nella pool di Xiamen con successo rocambolesco degli azzurri 19-17 al tie break. Nell’altra semifinale del girone di fronte gli statunitensi Crabb/Gibb e gli austriaci Seidl/Waller che hanno eliminato oggi Windisch/Cottafava. A Rossi/Carambula serve un risultato importante (almeno un ottavo di finale) per mettere altri punti che tengano a debita distanza i rivali diretti per la qualificazione olimpica.

Un classico per Daniele Lupo e Paolo Nicolai, la semifinale del girone che sarà alle 12.10 contro la coppia spagnola Herrera/Gavira, con cui gli azzurri dividono anche diversi allenamenti. Gli iberici devono ancora ratificare la qualificazione a Tokyo ma sono molto vicini: curioso l’andamento dei diciotto precedenti fra le due coppie, con nove successi a testa. L’ultima sfida ratificò il miglior risultato in carriera ad un Mondiale di Lupo/Nicolai che superarono Herrera/Gavira negli ottavi di finale della rassegna iridata di Amburgo nel 2019. Nell’altra semifinale del girone Cherif/Ahmed (QAT)-Mol/Berntsen (NOR).

Rientrano nel circuito mondiale, dopo l’assenza forzata di Cancun, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che devono ratificare la qualificazione ai Giochi, facendo anche un po’ di tifo contro le austriache Schutzenhofer/Plesiuschnig, le uniche che possono avvicinarle nel ranking olimpico. Le azzurre giocheranno la semifinale del girone alle 8 ora italiana contro le statunitensi Claes/Sponcil nella speranza di ritrovare i giusti meccanismi. In entrambi i precedenti la vittoria è andata alla coppa italiana in due set (l’ultima sfida al Mondiale di Amburgo). Nell’altra sfida del girone di fronte le brasiliane Agatha/Duda e le olandesi Schoon/Stam.

Primo turno qualificazioni femminili: Sweat/Walsh Jennings (USA)-Bye, Berntsen/Ulveseth (NOR)-Ceynowa/Lodej (POL) 1-2 (21-17, 24-26, 10-15), Schoon/Stam (NED)-Mastikova/Saveleva (RUS) 2-0 (21-18, 21-11), Kvedaraite/Vasiliauskaite (LTU)-Frolova/Voronina (RUS) 0-2 (20-22, 13-21), Amaranta/Lobato (ESP)-Bye, Hladun/Baburina (UKR)-Moiseeva/Syrtseva (RUS) 0-2 (17-21, 14-21), Lunde/Olimstad (NOR)-Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU) 0-2 (19-21, 22-24), Bye-Soria/Carro (ESP), Megan/Nicole (CAN)-Bye, Scampoli/Bianchin (ITA)-van Driel/van Driel (NED) 0-2 (19-21, 14-21), Tainá/Victoria (BRA)-Vitkauskaite/Virbickaite (LTU) 2-0 (21-14, 21-16), Bye-Strauss/Strauss (AUT), Lehtonen/Ahtiainen (FIN)-Bye, Barsuk/Tsyganova (RUS)-Birlova/Zayonchkovskaya (RUS) 0-2 (0-21, 0-21), Helland-Hansen/Hjortland (NOR)-Dave/Starikov (ISR) 0-2 (15-21, 17-21), Bye-Behrens/Ittlinger (GER)

Secondo turno qualificazioni femminili: Sweat/Walsh Jennings (USA)-Ceynowa/Lodej (POL) 2-0 (21-12, 21-13), Schoon/Stam (NED)-Frolova/Voronina (RUS) 2-0 (21-17, 21-15), Amaranta/Lobato (ESP)-Moiseeva/Syrtseva (RUS) 2-1 (21-12, 19-21, 15-13), Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU)-Soria/Carro (ESP) 2-1 810-21, 21-15, 16-14), Megan/Nicole (CAN)-van Driel/van Driel (NED) 2-0 (21-19, 21-12), Tainá/Victoria (BRA)-Strauss/Strauss (AUT) 2-0 (21-16, 21-14), Lehtonen/Ahtiainen (FIN)-Birlova/Zayonchkovskaya (RUS) 2-0 (21-13, 21-15), Dave/Starikov (ISR)-Behrens/Ittlinger (GER) 0-2 (13-21, 15-21).

Semifinali gironi femminili: Pool A: Makroguzova/Kholomina (RUS)-Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Wojtasik/Kociolek (POL). Pool B: Pavan/Melissa (CAN)-Tainá/Victoria (BRA), Hüberli/Betschart (SUI)-Sweat/Walsh Jennings (USA). Pool C: Agatha/Duda (BRA)-Schoon/Stam (NED), Sponcil/Claes (USA)-Menegatti/Orsi Toth (ITA). Pool D: Taiana Lima/Talita (BRA)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN), Borger/Sude (GER)-Bansley/Brandie (CAN). Pool E: Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Bocharova/Ganenko (RUS), Stockman/Kolinske (USA)-Bieneck/Schneider (GER). Pool F: Alix/April (USA)-Amaranta/Lobato (ESP), Barbara/Carol (BRA)-Behrens/Ittlinger (GER). Pool G: Kozuch/Ludwig (GER)-Megan/Nicole (CAN), Kravcenoka/Graudina (LAT)-Ishii/Murakami (JPN). Pool I: Keizer/Meppelink (NED)-Dabizha/Rudykh (RUS), Liliana/Elsa (ESP)-van Iersel/Ypma (NED).

Primo turno qualificazioni maschili: Liamin/Myskiv (RUS)-Bye, Rudol/Szalankiewicz (POL)-Menéndez/Huerta (ESP) 2-0 (21-18, 25-23), Bykanov/Likholetov (RUS)-Hajós/Stréli (HUN) 2-0 (21-16, 21-14), Ohana/Elazar (ISR)-Mol/Berntsen (NOR) 0-2 (12-21, 12-21), Seidl/Waller (AUT)-Bye, Rinkevics/Bedritis (LAT)-Windisch/Cottafava (ITA) 0-2 (17-21, 13-21), Ahman/Hellvig (SWE)-Viscovich/Ranghieri (ITA) 2-0 (21-13, 21-12), Bye-Krattiger/Breer (SUI), Saxton/O’Gorman (CAN)-Bye, Kuvichka/Kislytsyn (RUS)-Renato/Vitor Felipe (BRA) 2-1 (21-16, 19-21, 18-16), Azaad/Capogrosso (ARG)-Mewhirter/Roberts (USA) 2-1 (21-17, 19-21, 15-9), Bye-Bergmann/Harms (GER), Boermans/de Groot (NED)-Abramov/Salmanov (RUS) 2-0 (21-18, 21-9), Manas/Sedlak (CZE)-Dziadkou/Piatrushka (BLR) 0-2 (17-21, 12-21), Zemljak/Pokeršnik (SLO)-Bakhnar/Samoday (RUS) 0-2 (18-21, 18-21), Bye-Guto/Arthur (BRA).

Secondo turno qualificazioni maschili: Liamin/Myskiv (RUS)-Rudol/Szalankiewicz (POL) 2-1 (15-21, 21-17, 15-5), Bykanov/Likholetov (RUS)-Mol/Berntsen (NOR) 1-2 (25-23, 16-21, 12-15), Seidl/Waller (AUT)-Windisch/Cottafava (ITA) 2-0 (21-14, 24-22), Ahman/Hellvig (SWE)-Krattiger/Breer (SUI) 1-2 (22-20, 18-21, 13-15), Saxton/O’Gorman (CAN)-Kuvichka/Kislytsyn (RUS) 1-2 (22-20, 15-21, 12-15), Azaad/Capogrosso (ARG)-Bergmann/Harms (GER) 2-1 (21-15, 19-21, 15-13), Boermans/de Groot (NED)-Dziadkou/Piatrushka (BLR) 2-0 (22-20, 21-12), Bakhnar/Samoday (RUS)-Guto/Arthur (BRA) 0-2 (16-21, 14-21).

Semifinali gironi maschili: Pool A: Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Azaad/Capogrosso (ARG), Bourne/Crabb (USA)-Ehlers/Flüggen (GER). Pool B: Mol/Sørum (NOR)-Shustrov/Gusev (RUS), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Kantor/Losiak (POL). Pool C: Thole/Wickler (GER)-Kuvichka/Kislytsyn (RUS), Varenhorst/van de Velde (NED)-Grimalt/Grimalt (CHI). Pool D: Cherif/Ahmed (QAT)-Mol/Berntsen (NOR), Nicolai/Lupo (ITA)-Herrera/Gavira (ESP). Pool E: Perusic/Schweiner (CZE)-Boermans/de Groot (NED), Lucena/Dalhausser (USA)-Samoilovs/Smedins (LAT). Pool F: Gibb/Crabb (USA)-Seidl/Waller (AUT), Carambula/Rossi (ITA).Andre/George (BRA). Pool G: Alison/Álvaro Filho (BRA)-Liamin/Myskiv (RUS), Fijalek/Bryl (POL)-Heidrich/Gerson (SUI). Pool H: Plavins/Tocs (LAT)-Krattiger/Breer (SUI), Semenov/Leshukov (RUS)-Guto/Arthur (BRA).

Foto Fivb