Beach volley, Europei Under 22 Baden. Due sconfitte per gli azzurri, Dal Corso/Marchetto agli ottavi

Due sconfitte e una sola vittoria per le due coppie italiane nella seconda giornata degli Europei Under 22 in programma a Baden in Austria. Un pizzico di delusione per la brutta prova in campo femminile di Scampoli e Gottardi che erano partite fortissimo giovedì e oggi sono state travolte con un secco 2-0 (21-14, 21-15) dalla coppia ceca Svobodova/Zolnercikova, fallendo l’accesso diretto negli ottavi di finale e complicandosi non poco la vita nella fase ad eliminazione diretta.

Le azzurre, infatti, dovranno vedersela domattina alle 9.50 con le padrone di casa austriache Bruckner/Hinteregger, non un ostacolo facile da superare. In caso di vittoria, poi, la coppia italiana dovrebbe incontrare alle 13.10 le tedesche Muller/Grune, coppia solida che non sarà facile battere per accedere ai quarti di finale.

E’ andata meglio agli azzurri Dal Corso/Marchetto la cui giornata era iniziata male con una sconfitta inattesa nella battaglia contro i portoghesi Pedrosa/Campos che hanno vinto 2-1 (21-19, 16-21, 16-14). Gli azzurri sono stati bravi a reagire e a vincere 2-0 (21-10, 21-13) dominando la partita contro gli ucraini Pavliuk/Omelchuk. La contemporanea sconfitta di Pedrosa/Campo contro i moldavi Cecoi7Maka ha regalato agli azzurri il primo posto nella classifica del girone e l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Anche in campo maschile l’urna non è stata benevola per l’Italia. Dal Corso/Marchetto, infatti, attendono alle 14 la vincente della sfida tra i bulgari Mehandzhiyski/Vasilev e i finlandesi Hernández/Pennanen e fin qui niente di impossibile ma nei quarti di finale rischiano di affrontare una delle coppie più forti del lotto: i polacchi Kruk/Miszczuk che prima però dovranno battere i norvegesi Mol/Ringøen.

Gironi maschili. Pool H. Hajós/Stréli (HUN)-Nikolic/Nikolic (SRB) 2-0 (21-16, 21-14), Sedlak/Manas (CZE)-Trubac/Pavlicko (SVK) 2-0 (21-14, 21-19), Nikolic/Nikolic (SRB)-Trubac/Pavlicko (SVK) 1-2 (19-21, 21-16, 12-15), Sedlak/Manas (CZE)-Hajós/Stréli (HUN) 2-1 (15-21, 21-16, 15-12), Hajós/Stréli (HUN)-Trubac/Pavlicko (SVK) 2-0 (21-18, 21-12), Sedlak/Manas (CZE)-Nikolic/Nikolic (SRB) 2-0 821-18, 21-12)

Pool G. Saucedo/Viera (ESP)-Laenen/Goset (BEL) 0-2 (18-21, 17-21), Kruk/Miszczuk (POL)-Stockhammer/Kitzinger (AUT) 2-0 (21-11, 21-14), Laenen/Goset (BEL)-Stockhammer/Kitzinger (AUT), Kruk/Miszczuk (POL)-Saucedo/Viera (ESP), Saucedo/Viera (ESP)-Stockhammer/Kitzinger (AUT) 1-2 (21-18, 20-22, 10-15), Kruk/Miszczuk (POL)-Laenen/Goset (BEL) 2-0 (21-14, 21-12)

Pool F. Mazuronis/Vilkelis (LTU)-Mol/Ringøen (NOR) 0-2 (17-21, 11-21), Broch/Dillier (SUI)-Bošnjak/Bracko (SLO) 0-2 (24-26, 23-25), Mol/Ringøen (NOR)-Bošnjak/Bracko (SLO), Broch/Dillier (SUI)-Mazuronis/Vilkelis (LTU), Mazuronis/Vilkelis (LTU)-Bošnjak/Bracko (SLO) 0-2 (18-21, 16-21), Broch/Dillier (SUI)-Mol/Ringøen (NOR) 0-2 (18-21, 19-21)

Pool E. Ozdemir/Gulluk (TUR)-Aye/Altwies (FRA) 0-2 (9-21, 16-21), Rinkevics/Bedritis (LAT)-Mehandzhiyski/Vasilev (BUL) 2-0 (21-15, 21-9), Aye/Altwies (FRA)-Mehandzhiyski/Vasilev (BUL) 2-0 (21-19, 21-12), Rinkevics/Bedritis (LAT)-Ozdemir/Gulluk (TUR) 0-2 (17-21, 21-23), Ozdemir/Gulluk (TUR)-Mehandzhiyski/Vasilev (BUL), Rinkevics/Bedritis (LAT)-Aye/Altwies (FRA)

Pool D. Pavliuk/Omelchuk (UKR)-Pedrosa/Campos (POR) 0-2 (14-21, 20-22), Dal Corso/Marchetto (ITA)-Cecoi/Maka (MLD) 2-0 (21-11, 22-20), Pedrosa/Campos (POR)-Cecoi/Maka (MLD) 1-2 (18-21, 21-19, 15-17), Dal Corso/Marchetto (ITA)-Pavliuk/Omelchuk (UKR) 2-0 (21-10, 21-13), Pavliuk/Omelchuk (UKR)-Cecoi/Maka (MLD) 2-0 (21-17, 21-11), Dal Corso/Marchetto (ITA)-Pedrosa/Campos (POR) 1-2 (19-21, 21-16, 14-16)

Pool C. Åhman/Hellvig (SWE)-Popa/Druta (ROU) 2-0 (21-18, 21-8), Schneider/Pfretzschner (GER)-Hernández/Pennanen (FIN) 2-1 (21-11, 19-21, 15-7), Popa/Druta (ROU)-Hernández/Pennanen (FIN) 0-2 (12-21, 21-23), Schneider/Pfretzschner (GER)-Ahman/Hellvig (SWE) 0-2 (12-21, 19-21), Åhman/Hellvig (SWE)-Hernández/Pennanen (FIN) 2-0 (21-12, 21-12), Schneider/Pfretzschner (GER)-Popa/Druta (ROU) 2-0 (21-16, 21-13)

Pool B. Bello/Bello (ENG)-Luini/Immers (NED) 0-2 (21-23, 13-21), Gusev/Shustrov (RUS)-Reiter/Hammarberg (AUT) 2-0 (21-17, 21-18), Luini/Immers (NED)-Reiter/Hammarberg (AUT) 2-0 (21-14, 21-17), Gusev/Shustrov (RUS)-Bello/Bello (ENG) 2-1 (15-21, 26-24, 16-14), Bello/Bello (ENG)-Reiter/Hammarberg (AUT) 2-0 (21-14, 21-18), Gusev/Shustrov (RUS)-Luini/Immers (NED) 2-0 (24-22, 21-13)

Pool A. Elazar/Day (ISR)-Lundby/Stenmann (DEN) 2-0 (21-15, 21-11), Leitner/Grössig (AUT)-Jurković/Repek (CRO) 2-0 (21-13, 21-15), Lundby/Stenmann (DEN)-Jurković/Repek (CRO) , Leitner/Grössig (AUT)-Elazar/Day (ISR), Elazar/Day (ISR)-Jurković/Repek (CRO) 2-0 (21-10, 21-12), Leitner/Grössig (AUT)-Lundby/Stenmann (DEN) 2-0 (21-10, 21-11)

Sedicesimi di finale maschili: Schneider/Pfretzschner (GER)-Broch/Dillier (SUI), Leitner/Grössig (AUT)-Trubac/Pavlicko (SVK), Luini/Immers (NED)-Pavliuk/Omelchuk (UKR), Pedrosa/Campos (POR)-Aye/Altwies (FRA), Mehandzhiyski/Vasilev (BUL)-Hernández/Pennanen (FIN), Mol/Ringøen (NOR)-Lundby/Stenmann (DEN), Hajós/Stréli (HUN)-Stockhammer/Kitzinger (AUT), Laenen/Goset (BEL)-Bello/Bello (ENG)

Gironi femminili: Pool H. Svobodova/Zolnercikova (CZE)-Krizanauskaite/Petrauskaite (LTU) 2-0 (21-17, 21-18), Scampoli/Gottardi (ITA)-Becic/Becic (CRO) 2-0 (21-9, 21-11), Svobodova/Zolnercikova (CZE)-Becic/Becic (CRO) 2-0 (21-13, 25-23), Scampoli/Gottardi (ITA)-Krizanauskaite/Petrauskaite (LTU) 2-0 (21-11, 21-6), Becic/Becic (CRO)-Krizanauskaite/Petrauskaite (LTU) 0-2 (19-21, 19-21), Scampoli/Gottardi (ITA)-Svobodova/Zolnercikova (CZE) 0-2 (15-21, 14-21)

Pool G. Jundzill/Marcinowska (POL)-Bruckner/Hinteregger (AUT) 2-0 (21-11, 21-11), Raupelyte/Rudkovskaja (LTU)-Podhradska/Nebusova (SVK) 2-0 (21-9, 21-14), Jundzill/Marcinowska (POL)-Podhradska/Nebusova (SVK) 2-0 (21-6, 21-6), Raupelyte/Rudkovskaja (LTU)-Bruckner/Hinteregger (AUT) 2-0 (21-12, 21-10), Podhradska/Nebusova (SVK)-Bruckner/Hinteregger (AUT) 0-2 (21-23, 18-21), Raupelyte/Rudkovskaja (LTU)-Jundzill/Marcinowska (POL) 0-2 (24-26, 13-21)

Pool F. Vieira/Gouin (FRA)-Betschart/Stähli (SUI) 2-1 (21-16, 17-21, 15-12), Namike/Brailko (LAT)-Schoon/van Driel (NED) 0-2 (11-21, 19-21), Vieira/Gouin (FRA)-Schoon/van Driel (NED) 0-2 (8-21, 11-21), Namike/Brailko (LAT)-Betschart/Stähli (SUI) 2-1 (17-21, 21-15, 15-12), Schoon/van Driel (NED)-Betschart/Stähli (SUI) 2-0 (21-16, 21-16), Namike/Brailko (LAT)-Vieira/Gouin (FRA) 2-0 (21-17, 21-17)

Pool E. Sen/Zuzek (SLO)-Paegle/Briede (LAT) 0-2 (15-21, 21-23), Müller/Grüne (GER), Berntsen/Olimstad (NOR) 2-1 (16-21, 21-16, 15-8), Sen/Zuzek (SLO)-Berntsen/Olimstad (NOR) 0-2 (18-21, 13-21), Müller/Grüne (GER)-Paegle/Briede (LAT) 2-0 (21-17, 21-13), Berntsen/Olimstad (NOR)-Paegle/Briede (LAT) 2-0 (21-19, 21-10), Müller/Grüne (GER)-Šen/Zuzek (SLO) 2-0 (21-15, 21-15)

Pool D. Oggi: Vasvári/Vasvári (HUN)-Kunst/Schmitt (GER) 0-2 (11-21, 11-21), González/Vergara (ESP)-Prihti/Vuorinen (FIN) 2-1 (19-21, 21-19, 18-16), Vasvári/Vasvári (HUN)-Prihti/Vuorinen (FIN) 2-1 (23-21, 18-21, 15-6), González/Vergara (ESP)-Kunst/Schmitt (GER) 2-1 (18-21, 21-18, 15-13), Prihti/Vuorinen (FIN)-Kunst/Schmitt (GER) 0-2 (14-21, 15-21), González/Vergara (ESP)-Vasvári/Vasvári (HUN) 2-0 (21-12, 21-9)

Pool C. Oggi: Bradatan/Hododi (ROU)-Rabitsch/Trailovic (AUT) 0-2 (16-21, 19-21), Zobrist/Bentele (SUI)-Cikuc/Cikuc (SRB) 2-0 (21-14, 21-13), Bradatan/Hododi (ROU)-Cikuc/Cikuc (SRB) 0-2 (19-21, 12-21), Zobrist/Bentele (SUI)-Rabitsch/Trailovic (AUT) 2-0 (22-20, 21-12), Cikuc/Cikuc (SRB)-Rabitsch/Trailovic (AUT) 0-2 (16-21, 11-21), Zobrist/Bentele (SUI)-Bradatan/Hododi (ROU) 2-0 (21-7, 21-12)

Pool B. Oggi: Khmil/Lazarenko (UKR)-Svozilova/Tezzele (CZE) 2-0 (21-16, 21-12), Voronina/Bocharova (RUS)-Ludkova/Riazhnova (RUS) 2-0 (21-12, 26-24), Khmil/Lazarenko (UKR)-Ludkova/Riazhnova (RUS) 2-1 (21-19, 16-21, 16-14), Voronina/Bocharova (RUS)-Svozilova/Tezzele (CZE) 2-0 (21-10, 21-12), Ludkova/Riazhnova (RUS)-Svozilova/Tezzele (CZE) 2-0 (21-18, 21-16), Voronina/Bocharova (RUS)-Khmil/Lazarenko (UKR) 2-0 (21-19, 21-13)

Pool A. Oggi: Maor/Ashush (ISR)-Álvarez/Moreno (ESP), 18:10 Klinger/Mitter (AUT)-Windeleff/Bisgaard (DEN), Maor/Ashush (ISR)-Windeleff/Bisgaard (DEN) 2-1 (13-21, 21-19, 17-15), Klinger/Mitter (AUT)-Álvarez/Moreno (ESP) 0-2 (18-21, 12-21), Windeleff/Bisgaard (DEN)-Álvarez/Moreno (ESP) 0-2 (14-21, 15-21), Klinger/Mitter (AUT)-Maor/Ashush (ISR) 2-0 (21-10, 21-9)

Sedicesimi di finale femminili: Klinger/Mitter (AUT)-Paegle/Briede (LAT), Raupelyte/Rudkovskaja (LTU)-Vasvári/Vasvári (HUN), Scampoli/Gottardi (ITA)-Bruckner/Hinteregger (AUT), Namike/Brailko (LAT)-Windeleff/Bisgaard (DEN), Khmil/Lazarenko (UKR)-Cikuc/Cikuc (SRB), Berntsen/Olimstad (NOR)-Vieira/Gouin (FRA), Kunst/Schmitt (GER)-Krizanauskaite/Petrauskaite (LTU), Rabitsch/Trailovic (AUT)-Ludkova/Riazhnova (RUS).

Foto Cev