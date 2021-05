Basket, Serie A playoff: Venezia si concede il bis con un grande Tonut, Sassari butta via tutto nella ripresa

Ancora una rimonta, ancora un match deciso negli ultimi secondi, anche se questa volta non servono i supplementari. Venezia si impone anche in gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A su Sassari e ora va in Sardegna con due match point a disposizione. Per i ragazzi di Pozzecco, invece, ennesimo blackout che vanifica un ottimo primo tempo.

Avvio difficile al Taliercio, con le due squadre che nei primi due minuti commettono molti errori, ma è Sassari ad avere la mano più calda e detta i ritmi. Bilan protagonista nel bene e nel male, con il giocatore che commette velocemente due falli e deve tornare in panchina. Dopo il +4 con la tripla di Bendzius Venezia torna avanti, ma poi arriva un parziale di 8-0 per Sassari, con Happ protagonista. Si bloccano, però, gli ospiti nuovamente e un controparziale di 11-2 riporta Venezia avanti. Nel finale, però, ritrova il canestro Sassari e un rimbalzo con canestro di Bendzius fissa il punteggio sul 21-24.

È sempre Sassari a dettare il ritmo a inizio secondo periodo, ma in casa Venezia è scatenato Stefano Tonut, che trova le triple che non ha trovato ieri e tocca quota 10 punti tenendo i suoi vicini nel punteggio con i sardi. Dall’altra parte, però, è Happ a rilanciare i suoi e un contropiede di Spissu, con canestro di Burnell rivale il +5 di Sassari. Perde troppi palloni Venezia e Sassari in contropiede scappa via, con l’antisportivo di Clark che manda Stefano Gentile in lunetta per il +11. Insistono gli ospiti, con la Reyer che sbaglia tantissimo in attacco e in contropiede è ancora Spissu a lanciare Bendzius. Parziale di 7-0 per Venezia che riesce a ridurre il gap e si va al riposo sul 37-47, con una Sassari molto positiva nel primo tempo, che tocca anche il +17, ma poi si blocca nel finale. 12 punti per Bendzius, 11 per Happ, mentre in casa Reyer ci sono i 10 di Tonut.

Non cambia la musica a inizio ripresa, dove una tripla di Kruslin è l’unica fiammata di Sassari, che soffre tantissimo e con Tonut e Watt Venezia accorcia nuovamente, tornando a -6. E la tripla di Cerella vale il -3, con Sassari che è anche molto nervosa e fallosa ora. Un fallo tecnico per proteste costa il quarto fallo a Bilan, mentre il contropiede di Watt segna il sorpasso per Venezia che nella prima parte di ripresa ha un parziale di 18-5 che ha ribaltato completamente il match. Non riesce a reagire Sassari, che però evita il tracollo e si va all’ultimo stop sul 57-54 per la Reyer.

Sassari a inizio ultimo quarto si ritrova, ritrova i canestri di Katic e Kruslin, con la tripla di Stefano Gentile che vale il +5 per gli ospiti, mentre si scaldano anche gli animi, con doppio fallo tecnico per Burnell e Daye. Alzano il ritmo le due squadre, trovano quelle triple che sono mancate nei primi 30 minuti e Venezia e Sassari si alternano in vetta mentre si entra negli ultimi 5 minuti di gioco. Venezia prova a chiuderla, ma Sassari risponde, poi Tonut trova una tripla da lontanissimo a meno di 30 secondi dalla fine che vale il +5. Ma subito risponde Burnell e tutto ancora da decidere. Finale da cardiopalma, con Bilan che non trova il canestro del -1, subisce fallo, ma fa zero su due dalla lunetta, recupera palla Stefano Tonut che schiaccia per l’83-78 finale che vale il 2-0 nella serie per la Reyer Venezia.

