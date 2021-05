Basket, Brindisi batte Trieste e conquista gara 1 dei quarti dei playoff scudetto

Soffre 10 minuti, poi allunga e, nella ripresa, controlla il vantaggio. Brindisi fa sua gara 1 dei quarti di finale contro Trieste e compie il primo passo verso le semifinali della Serie A di basket. Protagonisti Bostic e Thompson che colpiscono nei momenti decisivi e danno la vittoria ai padroni di casa.

Parte forte Trieste, con gli ospiti che difendono benissimo e attaccano con concretezza con un parziale di 0-6 con Delia protagonista. Reagisce Brindisi, che velocemente si riporta sotto con il punteggio, anche se gli ospiti mantengono un vantaggio minimo fino a poco di tre minuti dal primo stop, quando la tripla di Bostic porta Brindisi avanti 15-13. I pugliesi allungano fino al +5, poi la tripla di Fernandez riavvicina Trieste e si va al primo stop sul 21-18.

La spallata che rischia di chiudere già il match, però, arriva a inizio ripresa. Prima i canestri di Perkins, poi le triple di Udom e Bell valgono il parziale di 10-0 che fa scappare via Brindisi. Ancora una tripla di Harrison dà il massimo vantaggio ai padroni di casa, ma risponde Doyle per il 36-26 a tre minuti dall’intervallo lungo. Nel finale di tempo, però, una giocata da tre punti e poi un canestro di Thompson valgono il nuovo allungo e si va negli spogliatoi con Brindisi avanti 43-28.

Prova una reazione Trieste a inizio ripresa, ma è ancora una volta Bostic a rispondere per i pugliesi, che non permettono agli ospiti di avvicinarsi troppo nel punteggio. E quando i friulani provano a rifarsi sotto, ecco che Brindisi trova una tripla che rimette le cose al loro posto. A 40 secondi dalla fine del quarto scintille tra Udom e Fernandez, con fallo tecnico per entrambi dopo il fallo del giocatore di Brindisi e si va all’ultimo riposo con Brindisi avanti 57-45.

Ancora una volta è Bostic a dare il via agli ultimi dieci minuti e lo fa con la tripla che vale il nuovo +15 per i padroni di casa. Si gioca colpo su colpo, con Trieste che prova ad accorciare e Brindisi che risponde e non permette agli ospiti di piazzare un parziale che potrebbe riaprire i giochi. Ma è ancora una volta a squadra di casa a dare l’accelerata finale e a chiudere il discorso definitivamente a metà quarto. E Trieste a questo punto alza bandiera bianca, permette a Brindisi di scappare via definitivamente e di allungare fino al 85-64 finale. Top scorer Harrison con 16 punti, seguito da Bostic con 14, mentre per Trieste ci sono i 12 punti di Doyle.

