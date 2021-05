Basket, Playoff Serie A 2021: Brindisi e Virtus Bologna si giocano un posto in finale

Sono partite le semifinali della Serie A 2020-2021 di basket e dopo il match di ieri sera tra Olimpia Milano e Reyer Venezia è il momento di scendere in campo per l’Happy Casa Brindisi e la Virtus Segafredo Bologna. Una semifinale attesissima tra due squadre che si equivalgono e che dovranno giocare al 100% per imporsi fin da gara-1.

Nella stagione regolare Brindisi ha chiuso al secondo posto, con un solo successo in più rispetto alla Virtus, terza, ma l’Happy Casa si è imposta in entrambi gli scontri diretti e questo sicuramente da un punto di vista mentale dà un piccolo vantaggio ai pugliesi, che inoltre avranno dalla loro la possibilità di giocare le prime due partite in casa e, in caso di bella, di ospitare l’eventuale gara-5. Entrambe le formazioni, però, hanno chiuso la regular season con qualche ko di troppo, anche se poi si sono ritrovate nei playoff.

Brindisi e Bologna hanno chiuso i rispettivi quarti di finale vincendo 3-0 contro Trieste e Treviso, anche se entrambe non hanno sempre avuto vita facile. Se l’Happy Casa ha dominato le prime due sfide casalinghe, in gara-3 ha sofferto e rischiato di dover allungare la serie, mentre la squadra di Djordjevic ha avuto vita ben più dura contro Treviso, dominando solo la prima sfida e soffrendo nelle ultime due, vincendo gara-3 solo in rimonta e ai supplementari.

La storia racconta di una sfida da sempre equilibrata. Nei 19 precedenti in Serie A il bilancio delle vittorie è a favore di Bologna per 10 a 9, ma la Virtus Bologna non vince a Brindisi dalla stagione 2013/14 e Brindisi ha vinto 4 delle ultime 5 gare giocate contro le V nere. I due tecnici, poi, sono a un passo da due risultati personali importanti. Per Frank Vitucci una vittoria significherebbe raggiungere Piero Bucchi come coach di Brindisi più vincente di sempre in Serie A con 60 vittorie, mentre Sasha Djordjevic è a quota 97 successi nel massimo campionato e, dunque, conquistando la finale toccherebbe quota 100.

Credits: Ciamillo