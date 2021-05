“Al Preolimpico ci saranno tutti, compatibilmente con i calendari”. Parole importanti quelle di Gianni Petrucci, numero uno della pallacanestro italiana, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il Presidente della FIP ha confermato che a Belgrado ci sarà la miglior Italia possibile e che dunque Meo Sacchetti potrà contare anche sui giocatori che attualmente stanno oltre Oceano.

Non solo Gallinari, Melli e Mannion, ma anche Paolo Banchero, che ha ricevuto un’investitura davvero molto importante da parte dello stesso Petrucci: “Il futuro è di Banchero, possibile prima scelta NBA, ed anche dei tanti giovani emersi nel nostro campionato”.

Un futuro dell’Italia con Banchero in campo e con Ettore Messina in panchina? L’attuale tecnico dell’Olimpia Milano è il primo nome nella lista di Petrucci sui sostituti di Meo Sacchetti. Si tratterebbe di un nuovo ritorno in azzurro per Messina, ma il presidente della FIP ha voluto sorvolare su questo argomento: “Su Messina non dico nulla. Da quando sono nel basket, tutti gli allenatori si sono resi disponibili per la Nazionale”.

Ai Giochi di Tokyo 2021 ci sarà anche il basket 3×3 con l’Italia che nelle prossime settimane sarà impegnata nelle qualificazioni olimpiche femminili. Sarebbe un traguardo straordinario per la pallacanestro italiana e lo stesso Petrucci ha spiegato che il progetto del 3×3 è in continua espansione: “In estate partirà un circuito di 40 tornei sotto l’egida della Fip e faremo le finali nazionali”.

