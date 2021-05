Basket femminile, Finale scudetto 2021: la serie si sposta a Schio, primo match-point per Venezia

Primo match-point per l’Umana Reyer Venezia, che domani alle ore 19.30 scenderà in campo a Schio con la possibilità di conquistare il primo titolo della Serie A1 di basket femminile della propria storia. La finale scudetto è infatti sul 2-0 per le orogranata, che in caso di vittoria domani sera potrebbero festeggiare il tricolore.

Il primo confronto tra le due formazioni è stato piuttosto equilibrato e si è chiuso sul punteggio di 69-59. Le orogranata hanno avuto la meglio soprattutto grazie al dominio a rimbalzo, testimoniato dal dato finale di 56-30. A livello individuale, sono state decisive le prestazioni di Natasha Howard (16 punti e 10 rimbalzi) e Gintare Petronyte (10 punti e 9 rimbalzi), oltre a una Francesca Pan capace di esaltarsi con due triple importanti nei finali di secondo e quarto periodo.

Molto più sbilanciato il secondo atto della serie, in cui la Reyer ha raddoppiato il vantaggio imponendosi nettamente per 72-52. Una sfida che si è mantenuta in equilibrio soltanto durante il primo tempo, mentre nel terzo quarto la squadra di Giampiero Ticchi ha preso il largo per poi amministrare comodamente nell’ultimo periodo. L’MVP del match è stata Elisa Penna, top scorer con 20 punti, seguita dalle solite Natasha Howard (15 punti) e Gintare Petronyte (12 punti e 9 rimbalzi).

In gara-3 il Famila Schio, fin qui schiacciato dalla forza di Venezia, dovrà rialzare la testa per mantenere viva la serie e ottenere magari quella spinta psicologica che potrebbe portare a un clamoroso ribaltone. Certamente la sfida che attende il team allenato da Pierre Vincent non è facile, ma è lecito aspettarselo dalla squadra che è campione d’Italia in carica ed è all’undicesima finale consecutiva.

Credit: Ciamillo