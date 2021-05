Basket femminile: Broni vince anche gara-2 del secondo turno di playout contro Battipaglia ed è salva. Pugliesi in A2

La PF Broni 93 è salva. Lo ha determinato poco fa la seconda e ultima gara del secondo turno di playout, che vede la formazione allenata da Alessandro Fontana uscire vittoriosa dalle mura amiche del PalaBrera con il punteggio di 69-41 nei confronti dell’O.ME.P.S. BricUp Battipaglia, condannata alla discesa in A2 e costretta a terminare una permanenza nella massima serie che perdurava fin dal 2014.

Decisivo l’inizio di partita, o meglio larga parte del primo quarto, con un 24-0 in favore di Broni che lascia pochissimo spazio all’immaginazione: 9 punti sono di Orazzo, 7 di Davis Reimer, 3 di Togliani, 2 di Madera, 2 di Rulli. Il primo canestro di Battipaglia (priva di Moroni) lo realizza Seka, poi Bocchetti cerca di prendere per mano le ospiti, ma all’intervallo è pur sempre 40-18.

Al ritorno in campo le biancoverdi non hanno nessun problema a gestire la situazione, nonostante le buone iniziative di Potolicchio: Davis Reimer è in ottima giornata, la coppia Orazzo-Madera funziona e in questo modo la gestione delle padrone di casa è totale. Arriva così la festa salvezza da una parte e, dall’altra, la consapevolezza che una stagione già iniziata in maniera non felicissima si conclude nel modo peggiore, tra uscita di scena delle americane e Covid-19.

Resta ora in calendario solo la serie di finale scudetto, che vede confrontarsi l’Umana Reyer Venezia e il Famila Wuber Schio a partire da domani. Poi, gli impegni delle Nazionali: prima quella del 3×3 nel Preolimpico di Graz (e, se necessario, quello di Debrecen), quindi quella classica con gli Europei della seconda metà di giugno.

PF Broni 93 – O.ME.P.S. BricUp Battipaglia 69 – 41 (26-3, 40-18, 52-35, 69-41)

PF BRONI 93: Orazzo* 14 (1/4, 4/4), Togliani* 3 (0/1, 1/1), Ianezic 3 (1/3, 0/2), Rulli 6 (3/5, 0/4), Castello NE, Carbonella, Parmesani 4 (2/3 da 2), Madera* 11 (2/4, 1/3), Soli* 2 (1/1, 0/1), Davis Reimer* 21 (8/10 da 2), Capra 5 (2/4, 0/1). Allenatore: Fontana A.

O.ME.P.S. BRICUP BATTIPAGLIA: Logoh*, Seka 11 (4/5, 0/3), Mazza* 2 (1/4 da 2), Potolicchio* 12 (2/10, 2/8), Bocchetti* 11 (3/4, 1/6), Dione* 2 (1/3 da 2), De Feo, Susca, Mattera 2 (1/7 da 2), De Rosa 1 (0/3, 0/1). Allenatore: Corà C.

