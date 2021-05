Basket, Eurolega: Messina “Andati oltre i nostri limiti, gara decisa da episodi”

Una finale accarezzata su quel tiro da oltre l’arco di Kevin Punter, una finale vista sfuggire su quel tiro di Cory Higgins a otto centesimi dalla sirena che fa tutta la differenza del mondo. L’A|X Armani Exchange Milano non va in finale nella Final Four di Eurolega 2021, battuta dal Barcellona, ma esce dal parquet di Colonia a testa altissima, dimostrando ancora una volta di essere uno dei top team europei.

Una vittoria sfuggita in extremis al termine di un match dove il Barcellona sembrava poter scappare via, poi è stata Milano ad avere il pallino e, con un paio di errori in meno, forse avrebbe potuto chiuderla. Ma si è arrivati agli ultimi secondi in perfetta parità ed Ettore Messina non può che essere fiero dei suoi ragazzi e guardare alla prossima stagione con ottimismo.

“Penso che la squadra sia andata forse oltre i propri limiti. Nel secondo tempo abbiamo deciso di fare le nostre rotazioni, per trovare atletismo e rendimento difensivo che nel primo tempo non era stato all’altezza. Anche con dei quintetti piccoli e Vlado da 4 abbiamo lavorato meglio in post basso e siamo arrivati a un possesso dal vincere contro una squadra che ci aveva sempre battuto. Poi una partita viene decisa da episodi” le parole di Ettore Messina a fine gara.

Poi uno sguardo già al futuro. “L’estate sarà interessante, tutti vorranno migliorare. Dobbiamo cercare di migliorare i giocatori con gli allenamenti o inserendo altri armi. Non siamo una delle principali squadre per il budget, ma ho fiducia che continueremo a crescere. Speriamo di tornare ai playoff e alle Final Four anche l’anno prossimo. Anche se non sarà facile, ogni anno è sempre più difficile” ha concluso Messina.

