Basket, Eurolega 2021: Final Four per l’Olimpia Milano dopo 29 anni. Numeri e statistiche

Vince l’A|X Armani Exchange Milano gara 5 contro il Bayern Monaco e vola a Colonia per la Final Four dell’Eurolega 2020-2021. Vince al photofinish dopo aver sprecato un vantaggio di 12 punti a un minuto dalla fine, ma Hines prima e Shields dopo puniscono i tedeschi e mandano Milano in semifinale. Dopo 29 anni dall’ultima volta.

Era, infatti, il 1992 quando l’Olimpia Milano staccò per l’ultima volta il biglietto per le semifinali dell’Eurolega, ai tempi ancora Coppa dei Campioni. Allora le altre semifinaliste furono il Partizan Belgrado (che si impose su Milano 82-75) che vinse il torneo, lo Juventut Badalona, finalista e l’Estudiantes.

Quattro anni prima, invece, l’Olimpia Milano non solo raggiunse le Final Four ma si impose alla fine, dopo aver battuto in semifinale l’Aris Salonicco 87-82 e in finale il Maccabi Tel Aviv per 90-84. Quella fu la terza Eurolega (o Coppa dei Campioni) conquistata dai biancorossi, con i precedenti dell’anno prima, 1986/87, e del 1965/66.

In questa stagione, invece, i ragazzi di Ettore Messina per arrivare fin qui hanno chiuso la stagione regolare al quarto posto con 21 vittorie e 13 sconfitte prima di battere 3-2 il Bayern Monaco. Guardando ai numeri dei giocatori, invece, il miglior marcatore stagionale è Kevin Punter con 490 punti e una media di 14,4 punti a partita. Dietro di lui l’eroe di gara 5, Shavon Shields, con 473 punti e una media di 13,9 punti a partita.

Nella sfida contro il Bayern, invece, non può non essere proprio Shields il miglior marcatore, con 82 punti (16,4 a partita) che oggi ha superato Malcolm Delaney che lo segue con 81 punti (16,2 a partita). Da segnalare anche i 5,4 rimbalzi a partita di Zach LeDay nelle cinque sfide contro il Bayern, così come i 3 assist a match di Sergio Rodriguez. Mentre Kyle Hines con la palla stoppata nel finale si conferma micidiale sotto canestro, con 3 stoppate nei quarti di finale che sono state decisive.

Tornando alle Final Four, quella conquistata dall’Olimpia Milano è la numero 21 per una squadra italiana. La quinta per i biancorossi (2 vittorie, un secondo e un terzo posto finale fino a ora), che così superano la Virtus Bologna, ferma a quattro semifinali raggiunte (2 titoli e 2 finali). Quattro anche le semifinali conquistate da Treviso (che ha raggiunto due finali, perse, e due volte ha chiuso terza), così come da Siena, che però non ha mai superato le semifinali, ma è stata l’ultima ad arrivare fin qui nel 2011. Tre Final Four, invece, per la Fortitudo Bologna e, infine, una per Pesaro.

