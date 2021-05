Baseball, Serie A 2021: il regolamento e la suddivisione dei gironi

La Serie A di baseball 2021 è pronta a partire, con una formula tutta nuova, che vedrà al via ben 33 formazioni, divise in sette gironi da quattro squadre ed uno da cinque. Una vera e propria riforma, per un format che si aprirà già in questo fine settimana.

La prima fase vedrà disputarsi gare di andata e ritorno per ogni raggruppamento, con le prime classificate che accederanno alla seconda fase, composta da due gironi da quattro squadre. Anche questa volta è prevista una doppia sfida, e le prime si giocheranno lo Scudetto nelle Italian Baseball Series, in programma tra il 20 ed il 29 agosto. Le sei uscite dalla seconda fase rimarranno però in corsa per un posto in Europa, affrontandosi in tre sfide incrociate, a cui si unirà la perdente delle Italian Baseball Series in una Final 4 valevole per la European Champions Cup 2022.

Anche le non qualificate alla seconda fase non ultimeranno la stagione, e anzi verranno divise in cinque gironi da cinque formazioni l’uno, con le ultime classificate che verranno retrocesse al prossimo campionato di Serie B.

La composizione dei gironi:

Girone A: Parma (testa di serie), Grizzlies Torino, Settimo, Milano 1946.

Girone B: Senago (testa di serie), Bollate, Brescia, Cagliari.

Girone C: Collecchio (testa di serie), Crocetta, Sala Baganza, Oltretorrente, Modena.

Girone D: Fortitudo Bologna (testa di serie), Verona, Bolzano, Castelfranco.

Girone E: Macerata (testa di serie), Bologna Athletics, New Rimini, Rovigo.

Girone F: Godo (testa di serie), Cervignano, New Black Panthers, Longbridge.

Girone G: San Marino (testa di serie), Lancers, Fiorentina, Jolly Roger Grosseto.

Girone H: Nettuno 1945 (testa di serie) , Montefiascone, Academy of Nettuno, Paternò Red Sox.

Foto: FIBS