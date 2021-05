Barcellona-Anadolu Efes, Finale Eurolega basket 2021: data, programma, orario, tv, streaming

30 maggio 2021: giorno d’onore altissimo per l’Eurolega, che celebra la sua prima finale dopo che lo scorso anno non si è potuta disputare. Alla Lanxess Arena di Colonia, va in scena l’ultimo atto della kermesse continentale che quest’anno ritorna a terminare nella sua completezza.

Da una parte l’Anadolu Efes Istanbul, alla seconda volta consecutiva all’ultimo atto dopo un’autentica semifinale da brividi, con il CSKA Mosca quasi in grado di rimontare, dall’altra invece il Barcellona, vittorioso soltanto nel finale in una sfida al limite del drammatico contro l’Olimpia Milano. Sarà una finale a suo modo storica, un po’ per le porte chiuse, un po’ perché la stagione è stata davvero tra le più particolari della storia, con un tasso di vittorie in casa sceso vertiginosamente e una serie di circostanze che hanno fatto sì che la lotta playoff sia stata intricatissima fino alla fine.

La finale di Eurolega 2020-2021 si giocherà domenica alle ore 20:30 alla Lanxess Arena di Colonia. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

FINALE EUROLEGA 2020-2021: PROGRAMMA

DOMENICA 30 MAGGIO

Ore 20:30 Finale 1°-2° posto Barcellona-Anadolu Efes

FINALE EUROLEGA 2020-2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo